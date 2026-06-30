EN VIVO: México celebra el pase a octavos del Mundial 2026: así es la fiesta en las calles tras vencer a Ecuador

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 desató una celebración masiva en distintos puntos del país. La fiesta no se limitó al Estadio Azteca, sino que se trasladó a calles, plazas y avenidas de varias ciudades.

En la capital mexicana, miles de aficionados festejaron el triunfo sobre Ecuador con banderas, cánticos y caravanas de vehículos, mientras que escenas similares se vivieron en Guadalajara, Monterrey y otras localidades.

Las imágenes de la transmisión en vivo de Milenio TV y Grupo Multimedios mostraron a cientos de miles de personas reunidas en espacios públicos para seguir el partido y celebrar el regreso del Tri a la fase de eliminación directa, luego de quedarse fuera en la fase de grupos de Catar 2022.

Dentro de la cancha, México selló el boleto con una victoria por 2-0 gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en una de las actuaciones más sólidas del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Al terminar el encuentro, Aguirre también destacó el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca. "Tenía como 40 años que no veía el Azteca de esta manera", afirmó el seleccionador mexicano.

Ahora el Tri espera rival en los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Inglaterra y República Democrática del Congo, mientras la fiesta continúa en todo México.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó sin problemas por 2-0 a Ecuador este martes y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, fase a la que regresa luego de una eliminación temprana en Catar 2022 y en la que aguarda por Inglaterra o República Democrática del Congo.

Quiñones y Jiménez convirtieron por el Tri, que mantuvo el control del partido, aun cuando los ecuatorianos tuvieron momentos de lucidez, aunque reincidieron en su mayor carencia: la falta de puntería en el área.

Impulsados por más de 80.000 hinchas, los mexicanos dominaron en los primeros 10 minutos, en los que se acercaron al área de manera peligrosa en tres ocasiones, una de ellas con un remate de cabeza de Raúl Jiménez a punto de abrir el marcador.

Aficionados de México celebran el triunfo del partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Ecuador este martes, en la Glorieta de la Minerva en Guadalajara, Jalisco (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

Ecuador se recuperó y de a poco rompió el cerrojo de cuatro defensas mexicano. En el minuto 17 llegó al área con un remate de zurda de John Yeboah que pegó en el travesaño.

A los 22 minutos, México celebró. Quiñones aceptó un balón de Roberto Alvarado, se escapó sin marca por la banda derecha y, paciente, hizo una pausa antes de rematar de derecha al ángulo para poner el 1-0.

Ecuador se reorganizó, pero en el 31 recibió un segundo golpe. Jiménez le puso una pared a Quiñones, quien asistió para que el jugador del West Ham hiciera el 2-0 con un disparo al ángulo.

Provocadores, los hinchas mexicanos insistieron en el grito homofóbico que suelen repetir y que en mayo pasado habían entonado ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien hoy volvió a escuchar la ofensa sin inmutarse.

En la segunda parte, México se echó atrás en espera de un contragolpe y Ecuador atacó aunque sin precisión.

México hizo una descolgada sin éxito por banda derecha con Brian Gutiérrez, quien había sustituido a Gilberto Mora, convertido esta noche en el segundo jugador más joven en ser titular en la historia de los Mundiales con 17 años y 259 días, solo 20 días más que Pelé en Suecia 1958.

Ecuador estuvo cerca de descontar en el 74. Kevin Rodríguez le ganó la carrera a César Montes y remató con el guardameta Raúl Rangel vencido, pero disparó desviado.

La mala noche de Ecuador se confirmó en el 90+5 con la expulsión de Piero Hincapié, quien se tapó la boca para, presuntamente, ofender a un rival.

En la ronda de los 16 mejores, México se enfrentará el 5 de julio al ganador del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.