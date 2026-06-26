El perro que se robó la celebración de Ecuador tras la histórica victoria ante Alemania

El triunfo de Ecuador por 2-1 ante Alemania, que aseguró la clasificación de La Tri a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dejó imágenes inolvidables dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, una escena espontánea terminó por convertirse en una de las más comentadas de la jornada.

En medio de la celebración por el gol de Gonzalo Plata, un perro apareció entre los aficionados ecuatorianos mientras estos gritaban, saltaban y ondeaban banderas. La imagen, compartida por diversas cuentas en redes sociales, rápidamente se viralizó.

El video muestra a los hinchas abrazándose, cantando y levantando al animal, que parecía formar parte del festejo. "No busque más. Encontramos la mejor celebración", escribió un usuario identificado como Ríos, publicación que acumuló miles de reacciones.

La escena se sumó a otros momentos emotivos de la noche, como el abrazo entre el técnico Sebastián Beccacece y su familia tras el gol que selló la histórica victoria frente a la selección alemana.

En Guatemala y otros países de la región, el video también tuvo amplia difusión. Muchos usuarios destacaron el toque espontáneo y alegre que el perro aportó a una celebración que reflejó la felicidad de todo un país.

#Guayaquil

Firulais se unió a los festejos por el gol de Gonzalo Plata que nos dio la victoria contra Alemania. pic.twitter.com/cjgf0uc04p — Ecuador Informado (@ecuainformado) June 26, 2026

Más allá del resultado deportivo, la imagen se convirtió en uno de los recuerdos más entrañables de la clasificación ecuatoriana y volvió a demostrar cómo el fútbol también regala momentos inesperados que trascienden el juego.