“Que la dejen disfrutar”: la frase de Beccacece tras la histórica victoria de Ecuador ante Alemania

Sebastián Beccacece no celebró solo. Tras el gol de Gonzalo Plata que selló el histórico 2-1 de Ecuador ante Alemania en el MetLife Stadium, el técnico argentino corrió hacia las tribunas, trepó las gradas y se fundió en un abrazo cargado de lágrimas con su esposa, Patricia Persson, y sus hijas. La imagen se viralizó de inmediato, pero fueron sus palabras las que terminaron de conectar con millones.

Visiblemente emocionado, Beccacece resumió el significado del triunfo con un mensaje directo al pueblo ecuatoriano: “No, esto no es lo que significa para mí, esto es lo que significa para el pueblo. Es para el Ecuador, los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo. Que los dejen disfrutar y celebrar”.

La frase se convirtió en tendencia en cuestión de minutos en X, Instagram y TikTok. El mensaje “que la dejen disfrutar” fue compartido masivamente junto con videos del abrazo familiar y la celebración en las gradas, interpretado como un llamado a respetar la alegría tras días de fuerte presión.

En la previa del partido ante Alemania

Beccacece ya había marcado el tono con realismo y humildad: “Primero, Ecuador no es Alemania”. Además, defendió el proceso y al grupo de jugadores: “Para mí, los jugadores no son un resultado. Para mí ellos son un proceso y son personas. Somos la selección más joven del Mundial, Ecuador tiene selección para rato, gane o pierda”.

Tras el empate ante Curazao (días previos)

En uno de los momentos de mayor presión, el técnico expresó: “Sé que hoy es un momento duro, sé que es un momento difícil para todo el pueblo ecuatoriano… No he logrado, a lo mejor, entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano, lo he intentado, lo seguiré intentando”.

🗣️ “Esto es para el Ecuador”



Las palabras de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador 🇪🇨, tras la importante victoria ante Alemania 🇩🇪⚽#TIGO26 pic.twitter.com/cROAFbDLki — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 25, 2026

Estas declaraciones, ahora vistas en perspectiva tras la victoria, reflejan la evolución emocional del seleccionador durante la fase de grupos. Beccacece también mencionó que la música —especialmente el rock argentino— lo acompañó en la preparación del encuentro decisivo.

Con el triunfo ante Alemania, Ecuador avanzó a los dieciseisavos de final y Beccacece pasó de la presión al reconocimiento en una sola noche. Sus palabras no solo explicaron el resultado: humanizaron al entrenador y reflejaron el sentimiento colectivo de un país que celebra una victoria histórica.

“Que la dejen disfrutar”. Esa frase ya quedó instalada en la memoria emocional de esta jornada para el fútbol ecuatoriano.