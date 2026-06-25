Lágrimas y abrazos: así celebró Beccacece la histórica victoria de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026

El técnico argentino corrió hacia las gradas para abrazar a su esposa e hijas, en una celebración marcada por lágrimas, alivio y la emoción de una noche histórica para el fútbol ecuatoriano.

Cuando Gonzalo Plata marcó el gol del triunfo al minuto 77, Beccacece no pudo contener la emoción. El director técnico de Ecuador salió del banco en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York/Nueva Jersey), corrió hacia las tribunas, trepó un muro y se fundió en un abrazo, entre lágrimas, con su esposa, Patricia Persson, y sus hijas.

Desde el inicio del partido, Beccacece vivió el encuentro con intensidad. Tras el gol tempranero de Leroy Sané, al minuto 2, gesticuló, ordenó a su equipo mantener la compactación y transmitió energía a sus jugadores. Celebró con los puños cerrados el empate de Nilson Angulo, al minuto 9, y durante la segunda parte ajustó el planteamiento en busca del gol de la clasificación.

La explosión llegó al minuto 77. Después del cabezazo de Kevin Rodríguez, Gonzalo Plata apareció para empujar el balón al fondo de la red y desatar la celebración ecuatoriana. Beccacece corrió con los brazos en alto, subió a las gradas y abrazó a su familia. Luego regresó al banco para dirigir los últimos minutos del encuentro.

El cierre fue de máxima tensión. Alemania adelantó sus líneas en busca del empate y Beccacece vivió cada jugada con intensidad: pedía concentración, ordenaba la defensa con gestos y celebraba cada despeje como si fuera un gol. Al sonar el pitido final levantó los brazos y abrazó a sus jugadores.

Sebastián Beccacece couldn’t believe he’s just led Ecuador to the knockout stage of the World Cup.



The tears in his eyes and the moment he’s sharing with the fans. This is more than just a “seven game tournament” pic.twitter.com/qViLvrrvEo — MC (@CrewsMat10) June 25, 2026

La victoria por 2-1 sobre Alemania confirmó la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para Beccacece, el abrazo con su familia resumió el significado del triunfo: meses de trabajo, presión acumulada y el desahogo de una noche que quedará entre los momentos más recordados del fútbol ecuatoriano.