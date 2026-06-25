Gonzalo Plata sorprendió a Neuer: el gol que hizo historia para Ecuador en el Mundial 2026

El partido, correspondiente a la tercera jornada del Grupo E, comenzó con dominio alemán. Leroy Sané abrió el marcador al minuto 2 con un remate ajustado. Ecuador igualó rápidamente al minuto 9 gracias a un potente disparo de Nilson Angulo desde fuera del área. El empate 1-1 se mantuvo hasta la recta final.

Al minuto 77, tras un córner ejecutado por Pedro Vite, Kevin Rodríguez ganó el cabezazo en el área. El balón no llevaba dirección clara hacia la portería, pero Gonzalo Plata se anticipó a la defensa y al portero alemán, extendió la pierna izquierda y empujó la pelota al fondo de la red. Manuel Neuer, que salía a controlar el balón, no pudo evitar el tanto. El 2-1 desató la euforia de los aficionados ecuatorianos en las gradas y en el banquillo.

Plata, quien incluso recibió un golpe en la cabeza durante el primer gol alemán, apareció en el momento clave. Su oportunismo y capacidad de anticipación definieron una jugada que Ecuador había trabajado en ataque. El extremo, habitual en el once titular de La Tri, inscribió su nombre en la historia del fútbol ecuatoriano con este tanto decisivo.

Alemania, ya clasificada como primera del Grupo E, no pudo reaccionar en los minutos finales, pese a sus intentos. Ecuador, que llegó a este partido con un empate y una derrota, sumó sus primeros tres puntos del torneo y avanzó como uno de los mejores terceros.

Con este resultado, Ecuador disputará los dieciseisavos de final. El MetLife Stadium, con más de 80 mil espectadores y una fuerte presencia de aficionados ecuatorianos, fue testigo de una de las mayores sorpresas de la fase de grupos del Mundial 2026. La definición de Plata ante Neuer quedará como una de las imágenes más recordadas de la jornada.

LOCURA EN EL MUNDIAL!



Ecuador le gana 2-1 a Alemania. La selección sudamericana revienta quinielas, consiguió una de las sorpresas más grandes de esta Copa del Mundo.

Hazaña histórica! Fiesta en Ecuador! pic.twitter.com/QchBv5aMDL — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 25, 2026