¿Un amuleto de la suerte? El look de Pochettino que llamó la atención durante los partidos de Estados Unidos en el Mundial

Mientras algunos lo consideran una tendencia de estilo, otros lo interpretan como un posible amuleto de la suerte. Sin duda, la vestimenta del entrenador Mauricio Pochettino no ha pasado desapercibida en las redes sociales durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador de la selección de futbol de Estados Unidos ha llamado la atención de los amantes de la moda y también del público, quienes se dieron cuenta de que en los últimos dos enfrentamientos de la selección estadounidense Pochettino usó el mismo atuendo, decisión que llevó a algunos a pensar que se trata de una superstición al considerarlo un amuleto.

Conformado por una camisa ligera de lana, pantalón ancho a juego de color azul marino y una camiseta blanca como fondo, acompañados de unos tenis deportivos blancos de la marca Nike, el atuendo lo ha convertido no solo en un referente de estilo entre los especialistas del deporte, sino también en motivo de intriga por su uso repetido.

The Athletic destacó que el atuendo del seleccionador masculino de Estados Unidos es de la marca Hugo Boss, un look que se ha convertido en parte de la identidad de Pochettino.

La marca responsable del atuendo detalló a The Athletic que fue un pedido del propio Pochettino, para quien confeccionó dos versiones exclusivas de lana virgen azul marino, personalizadas con el escudo de la USSF.

Este traje llamó aún más la atención luego de que el exfutbolista inglés Wayne Rooney señalara durante una transmisión de la BBC que necesitaba el número de Pochettino porque quería saber dónde conseguía su ropa. Medios como Infobae recuperaron parte de sus declaraciones: "Me encanta su estilo, me encanta su ropa. Es una pena que no pueda tener un pelo como el suyo, pero quizás pueda encontrar ropa parecida en algún sitio", destacó Rooney.

A raíz de ello, el atuendo de Pochettino se colocó en el centro de la conversación en redes sociales, donde usuarios comentaron que usó la misma vestimenta en los dos primeros partidos de Estados Unidos en la fase de grupos, lo que coincidió con las victorias consecutivas de la selección.

La utilizó en el debut de Estados Unidos, cuando ganó 4-1 a Paraguay. Posteriormente volvió a vestirla frente a Australia, partido que ganó 2-0 y con el que aseguró un lugar en los dieciseisavos de final.

Antonee Robinson de Estados Unidos sostiene el balón junto al entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino (izquierda), durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . (Foto Prensa Libre: EFE)

Ante las especulaciones en redes sociales sobre el uso de este traje como amuleto de la suerte, un portavoz del futbol estadounidense reveló a The Athletic que para el enfrentamiento contra Turquía, este 25 de junio, Pochettino llevará el mismo atuendo.

Según el medio, la superstición y el futbol siempre han ido de la mano, por lo que Pochettino comparte la filosofía de Crash Davis: "Nunca hay que interrumpir una racha ganadora". Por ello, en el partido de este jueves podrá verse al entrenador con la misma vestimenta.

Como parte de esta controversia, Hugo Boss resaltó a The Athletic que, por suerte para la selección de Estados Unidos, el atuendo es lavable, por lo que Pochettino no tendrá que escoger entre la higiene y la buena suerte y podrá mantener un aspecto impecable durante los partidos.