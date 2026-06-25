Triunfo histórico: los mejores memes que dejó la victoria de Ecuador contra Alemania en Mundial 2026

Ecuador hizo un partido histórico contra Alemania, donde no solo venció al conjunto europeo por 2-1, sino que también obtuvo su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El Tri no dejó las mejores sensaciones en sus dos primeros partidos del torneo, ya que perdió contra Costa de Marfil y empató con Curazao.

Todo parecía indicar que el conjunto sudamericano iba a quedar fuera del torneo, pero, contra todo pronóstico, logró vencer a Alemania y clasificarse como uno de los mejores terceros.

El histórico e inesperado triunfo de Ecuador no solo dejó buenas sensaciones entre sus aficionados, sino que también generó una gran cantidad de memes y contenido humorístico en redes sociales, que rápidamente se viralizó.

Los memes también tuvieron como protagonistas a varios integrantes del equipo ecuatoriano, entre ellos el técnico Sebastián Beccacece, el defensa William Pacho, Enner Valencia y el portero Hernán Galíndez.

Ecuador ahora mismo es el mejor equipo de todos los que están terceros



El milagro de Alemania ocurrió pic.twitter.com/OTCf14FLCA — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 25, 2026

ECUADOR LE ACABA DE GANAR A ALEMANIA Y CONTINÚA EN LA COPA DEL MUNDO 😭 pic.twitter.com/ydxzloGqtd — Animetrends (@AnimetrendsLA) June 25, 2026

"Es imposible que Ecuador pase de ronda"



Ecuador cuando le pones el escenario más difícil posible para pasar a 16avos:pic.twitter.com/W6ABiXM3XH — Rеvеn (@RevenRV) June 25, 2026

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ECUADOR ACABA DE GANARLE A ALEMANIA Y CLASIFICÓ A OCTAVOS



NO TENGO PALABRAS, QUE VIVA EL FÚTBOL SUDAMERICANO DE LA PATRIA GRANDEpic.twitter.com/ViXPIPvAO5 — Fran (@frabigol) June 25, 2026

"You can’t support other national teams at the World Cup"



Me at home celebrating Ecuador beating Germany pic.twitter.com/brKMMyQhxy — Janty (@CFC_Janty) June 25, 2026

GOOOOL HDP MI ECUADOR DEL ALMAAAAAA pic.twitter.com/0UUWNeRaB1 — ē๓ฯ⁷, 🇪🇨 (@mimi_ec__) June 25, 2026

*Clasificamos de puro milagro y sin saber cómo*



Ecuador con la realidad bien alterada: pic.twitter.com/LUcEAiwT2Z — LeBron Ink (@untatuador2) June 25, 2026

Ahora, los ecuatorianos esperan el desenlace del resto de grupos para conocer a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial.

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