Fútbol Internacional
Triunfo histórico: los mejores memes que dejó la victoria de Ecuador contra Alemania en Mundial 2026
Ecuador logró un triunfo histórico contra Alemania en el Mundial 2026, y las redes sociales no se hicieron esperar y viralizaron varios memes y contenido cómico.
Gonzalo Plata de Ecuador celebra un gol este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Alemania en el estadio MetLife de Nueva Jersey. (Foto Prensa Libre: EFE)
Ecuador hizo un partido histórico contra Alemania, donde no solo venció al conjunto europeo por 2-1, sino que también obtuvo su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El Tri no dejó las mejores sensaciones en sus dos primeros partidos del torneo, ya que perdió contra Costa de Marfil y empató con Curazao.
Todo parecía indicar que el conjunto sudamericano iba a quedar fuera del torneo, pero, contra todo pronóstico, logró vencer a Alemania y clasificarse como uno de los mejores terceros.
El histórico e inesperado triunfo de Ecuador no solo dejó buenas sensaciones entre sus aficionados, sino que también generó una gran cantidad de memes y contenido humorístico en redes sociales, que rápidamente se viralizó.
Los memes también tuvieron como protagonistas a varios integrantes del equipo ecuatoriano, entre ellos el técnico Sebastián Beccacece, el defensa William Pacho, Enner Valencia y el portero Hernán Galíndez.
Ahora, los ecuatorianos esperan el desenlace del resto de grupos para conocer a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial.
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