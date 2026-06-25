Cómo se definió el Grupo E del Mundial 2026 y qué selecciones clasificaron

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Cómo se definió el Grupo E del Mundial 2026 y qué selecciones clasificaron

El Grupo E del Mundial 2026 se definió con una jornada llena de emociones. Ecuador protagonizó una remontada 2-1 sobre Alemania.

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GR4599. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Jugadores de Ecuador celebran un gol de Gonzalo Plata este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Alemania en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira

Jugadores de Ecuador celebran un gol de Gonzalo Plata este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Alemania.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Grupo E de la Copa del Mundo quedó definido en una jornada llena de dramatismo y emoción, con un desenlace inesperado que tuvo a Ecuador como uno de los principales protagonistas.

La selección sudamericana logró una clasificación histórica a los octavos de final como uno de los mejores terceros del torneo, tras una remontada memorable.

Ecuador enfrentó a Alemania en un partido que comenzó cuesta arriba, luego de que el conjunto europeo se adelantara en el marcador. Sin embargo, el equipo ecuatoriano reaccionó con determinación y remontó para imponerse 2-1, un resultado que significó mucho más que tres puntos: aseguró su clasificación a la siguiente ronda.

Con el triunfo, Ecuador sumó cuatro puntos en la fase de grupos, suficientes para avanzar. Además del logro deportivo, el resultado marcó un hecho histórico, ya que la selección no alcanzaba las fases finales de una Copa del Mundo desde Alemania 2006, hace 20 años.

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Pese a la derrota, Alemania aseguró el primer lugar del grupo gracias a su rendimiento durante la fase de grupos. Aunque cayó en el último partido, conservó el liderato y avanzó como primero de la llave.

Costa de Marfil también selló su clasificación al ocupar el segundo puesto del grupo tras vencer 2-0 a Curazao. La selección africana mostró solidez y eficacia para dejar sin opciones al conjunto caribeño, que quedó eliminado. Así, el Grupo E cerró con tres selecciones clasificadas y una definición que reflejó la intensidad del torneo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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