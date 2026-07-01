Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el papelón inglés en el Mundial 2026

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Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el papelón inglés en el Mundial 2026

Inglaterra sufrió más de lo esperado para imponerse 2-1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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ATLANTA (United States), 01/07/2026.- Harry Kane of England (C) scores the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match England against Democratic Republic of Congo, in Atlanta, USA, 01 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El inglés Harry Kane (centro) marca el 1-1 durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.(Foto Prensa Libre: EFE).

La selección de Inglaterra derrotó 2-1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y aseguró su clasificación a los octavos de final, tras un partido en el que tuvo dificultades para imponerse.

En un encuentro en el que el equipo inglés mostró poca claridad, la selección africana jugó con orden y personalidad durante gran parte de los 90 minutos y estuvo cerca de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto del Congo abrió el marcador al minuto 7, cuando Cipenga aprovechó una desatención defensiva y definió con precisión para vencer al guardameta inglés. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel tuvo problemas para generar ocasiones de peligro. Aunque dominó la posesión del balón durante varios pasajes del encuentro, mostró imprecisión en los últimos metros.

Sin embargo ya en la etapa complementaria Inglaterra empató al minuto 75. Harry Kane ganó por alto dentro del área y remató de cabeza tras un centro de Anthony Gordon para establecer el 1-1. Después del empate, el equipo europeo incrementó la presión ofensiva, mientras que la del Congo mantuvo el orden defensivo.

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Cuando el encuentro parecía dirigirse al tiempo extra, Harry Kane marcó el gol del triunfo al minuto 86. El delantero, con una gran jugada individual, sacó un potente remate que se coló en el ángulo para el delirio de los ingleses.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a los octavos de final, aunque dejó interrogantes sobre su funcionamiento colectivo y volvió a depender de la capacidad individual de Kane para resolver el partido. En los octavos de final, Inglaterra enfrentará a México en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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