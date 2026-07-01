El antecedente que ilusiona a Portugal ante Croacia y lo hace soñar con el título del Mundial 2026

El cruce de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia no es un partido cualquiera. Es un duelo cargado de historia, estadísticas y, sobre todo, simbolismo. Este jueves, en el BMO Field, de Toronto, dos selecciones europeas se enfrentarán con el peso de su pasado y con la posibilidad de que este sea último partido en Mundiales de dos figuras: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

Si hay un adversario que favorece a la selección de Portugal, ese es Croacia. El conjunto luso mantiene una racha impecable en partidos oficiales contra los balcánicos, sin conocer la derrota en seis enfrentamientos.

Más que una estadística, esa tendencia se ha convertido en un verdadero talismán para Portugal. Cada vez que eliminó a Croacia en instancias decisivas, terminó conquistando un título.

El ejemplo más recordado ocurrió en la Eurocopa del 2016. En ese torneo, Portugal llegó a los octavos de final con dudas, pero eliminó a Croacia en el tiempo extra con un gol de Ricardo Quaresma. Esa victoria no solo significó el pase a la siguiente ronda, sino que marcó el comienzo del camino hacia el primer título europeo de su historia.

Años después, la historia volvió a repetirse. En la Liga de Naciones del 2024, portugueses y croatas volvieron a enfrentarse y el conjunto luso se impuso otra vez. Al final del torneo, Portugal levantó el trofeo tras vencer a España en la final. Otro campeonato, otra vez Croacia en el camino y otro título para Portugal.

En este Mundial, Portugal no ha mostrado su mejor versión. Sumó una victoria y dos empates en la fase de grupos, incluido un tropiezo contra Colombia, que dejó dudas sobre su funcionamiento.

Croacia, por su parte, también avanzó como segunda de su grupo, con una única derrota frente a Inglaterra. Se trata de un equipo competitivo, con experiencia y una generación que se ha mantenido entre las mejores del futbol europeo durante varios años.

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, ¿un último baile?

Más allá del aspecto táctico, el partido tiene un fuerte componente emocional. Todo apunta a que este Mundial podría ser el último para Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Luka Modrić, dos referentes del futbol mundial durante las últimas décadas.

Ronaldo, quien sigue siendo la principal referencia ofensiva de Portugal pese a su edad, mantiene una estadística llamativa: nunca ha perdido contra Croacia. En Toronto buscará conservar esa marca y acercar a su selección al objetivo de conquistar su primer título mundial.

Del otro lado, Modrić lidera a una Croacia que ha vivido la etapa más exitosa de su historia reciente, con recuerdos imborrables, como el subcampeonato obtenido en el Mundial del 2018. Solo uno seguirá en carrera. Para el otro, el pitazo final podría marcar el cierre definitivo de su historia en los Mundiales.

Aunque el historial favorece claramente a Portugal, Croacia sí consiguió una victoria. Fue en el 2024, en un partido amistoso disputado en Lisboa, donde se impuso 2-1.

Sin embargo, ese resultado tiene un matiz importante: Cristiano Ronaldo no jugó ese encuentro. Por ello, la figura portuguesa aún desconoce la derrota frente al conjunto ajedrezado.

Un partido con historia y destino

El choque en Toronto no solo definirá a un clasificado para los octavos de final. También pondrá en juego una historia de antecedentes, estadísticas y emociones.

Portugal se aferra a su talismán croata y a los precedentes que, en el pasado, terminaron en títulos. Croacia, en cambio, intentará romper esa tendencia y escribir un nuevo capítulo.

En medio de todo estarán dos futbolistas que marcaron una época: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić. Porque en este duelo, además de un ganador, también podría haber una despedida.