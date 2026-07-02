¿Qué llevaba el “Cuti” Romero? el momento que causó la carcajada de Messi y los jugadores de Argentina en un aeropuerto

El próximo 3 de julio, Argentina se medirá con Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras completar una fase de grupos perfecta, al ganar todos sus partidos, sumado a las destacadas actuaciones de Lionel Messi, quien ha marcado seis goles y lidera la tabla de goleadores del torneo.

A poco de que la Albiceleste dispute su partido, se ha viralizado en redes sociales un momento protagonizado por los jugadores de Argentina que provocó que Lionel Messi se riera a carcajadas.

Todo comenzó cuando los jugadores, antes de abordar su vuelo a Miami, debieron someterse a los controles de seguridad del aeropuerto.

Según VML Global, las autoridades del aeropuerto detectaron que uno de los jugadores de Argentina, Cristian "El Cuti" Romero, llevaba un objeto peculiar en su equipaje.

Se trataba, según el medio, de un Magiclick, un encendedor manual de chispa.

Some things are universal 😂



Even Lionel Messi can’t breeze past airport security 🛃



🎥 via @JoshChavis65 #FIFAWorldCup #WorldCup pic.twitter.com/yNHY9zQV8t — DAZN Football (@DAZNFootball) July 2, 2026

Luego de que las autoridades mostraran el encendedor, el resto del equipo tomó la situación con humor, al punto de que Lionel Messi se rio a carcajadas en cuanto se dio cuenta.

El momento no solo se volvió viral en redes sociales por la peculiar escena, sino también porque mostró que los jugadores de Argentina deben pasar por los controles de seguridad como cualquier persona.

"Ver a Argentina abordar su vuelo fuera de la oficina es un buen recordatorio: la próxima vez que te molestes por la TSA, solo recuerda, hasta Messi pasa por el detector de metales", señaló Josh Chavis, director creativo de VML Global.

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