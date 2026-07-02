Así fue como el técnico de la RD del Congo se enteró de la muerte de su padre en plena conferencia tras perder contra Inglaterra

A pesar de estar por delante en el marcador durante casi 70 minutos, la República Democrática del Congo no pudo sostener la ventaja y cayó 2-1 ante Inglaterra en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Si la situación ya era lo bastante dura en sí misma, se agravó para el entrenador de la República Democrática del Congo, el francés Sébastien Desabre, quien se enteró, en plena conferencia de prensa después de la derrota, del fallecimiento de su padre.

El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron mensajes de apoyo al entrenador de la República Democrática del Congo.

En el video se observa a Desabre durante la conferencia de prensa, mientras respondía preguntas sobre la derrota ante Inglaterra.

Entonces, el equipo de comunicación de la República Democrática del Congo, tras la última pregunta dirigida al entrenador, dio por terminada la conferencia al anunciar:

"Queremos anunciar sobre el fallecimiento del padre del seleccionador Desabre, lo sentimos mucho".

El seleccionador de la RD Congo, Sébastien Desabre, estaba dando su rueda de prensa tras haber sido eliminado por Inglaterra y un periodista le hace saber de una manera cruda que su padre murió. 😢💔



El entrenador se levantó, dijo gracias y canceló la conferencia. 😳🇨🇩… — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 2, 2026

En ese momento, el entrenador, con semblante de sorpresa, se levantó de la silla, agradeció a los presentes y se retiró de la sala.

Según Infobae, el asistente de comunicación del equipo congoleño tomó la decisión de informar la noticia en ese momento para evitar que se difundiera posteriormente.

El técnico tampoco dio declaraciones adicionales después de retirarse de la conferencia de prensa.

Jerry Kalemo, assessor da RD Congo, nega que o técnico Sébastien Desabre soube da morte do pai durante a entrevista coletiva.



De acordo com o assessor, o treinador havia recebido a notícia "bem antes".



Segundo a imprensa congolesa, Desabre foi informado pouco antes do jogo… pic.twitter.com/T8qSQHsfG3 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 2, 2026

Otra versión apunta a que el entrenador se habría enterado de la muerte de su padre incluso horas antes del partido contra Inglaterra, pero tomó la decisión de dirigir el partido.

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