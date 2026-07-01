Muestra de respeto: el gesto de Jude Bellingham con el portero de la RD del Congo en el partido de Inglaterra

De la mano de su goleador, Harry Kane, la selección de Inglaterra obtuvo una sufrida victoria por 2-1 contra la República Democrática del Congo y, con ello, aseguró su pase a los octavos de final.

El equipo de Thomas Tuchel no tuvo un encuentro accesible, ya que en los primeros siete minutos del partido la República Democrática del Congo abrió el marcador con una anotación de Brian Cipenga.

Tuvieron que pasar más de una hora de partido para que los ingleses lograran remontar el resultado, gracias a dos goles de su goleador, Harry Kane.

A pesar de no dejar las mejores sensaciones, los ingleses avanzaron a la siguiente ronda y se enfrentarán a México el próximo 5 de julio.

El partido dejó muchos momentos memorables, además de las dos anotaciones de Kane, que fueron celebradas por los aficionados y el resto del equipo.

Jude Bellingham mostrando respeto por el portero del Congo tras su partidazo.



Es imposible no quererlo 🥹❤️👏🏻pic.twitter.com/0AcacGNJAg — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 1, 2026

Sin embargo, hubo una jugada que destacó sobre las demás: cuando Jude Bellingham estuvo a punto de marcar la primera anotación de Inglaterra.

El inglés se quedó con ganas de celebrarlo, ya que el portero de la República Democrática del Congo, Lionel Mpasi, hizo una atajada extraordinaria que permitió a su equipo mantener la ventaja parcial.

Bellingham is in awe of how good Congo goalkeeper has been 😭 pic.twitter.com/2w4JcGJpHC — AM☬ (@AbsoluteMxssi) July 1, 2026

Lo que se volvió viral en las redes sociales fue la reacción de Bellingham ante la atajada de Mpasi. Una vez que el portero cayó al suelo tras detener el balón, el inglés lo abrazó en señal de respeto.

Esto provocó la risa del guardameta congoleño, mientras otros jugadores observaban el gesto entre ambos futbolistas.

Ahora, Inglaterra debe prepararse para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial, partido que se disputará el próximo 5 de julio.

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