Fútbol Internacional
Muestra de respeto: el gesto de Jude Bellingham con el portero de la RD del Congo en el partido de Inglaterra
Durante el partido de Inglaterra contra la RD del Congo, el jugador Jude Bellingham tuvo un gesto hacia el portero Lionel Mpasi que captó la atención en redes sociales.
Jude Bellingham de Inglaterra durante el descanso del partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, en Atlanta, EE. UU., el 1 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
De la mano de su goleador, Harry Kane, la selección de Inglaterra obtuvo una sufrida victoria por 2-1 contra la República Democrática del Congo y, con ello, aseguró su pase a los octavos de final.
El equipo de Thomas Tuchel no tuvo un encuentro accesible, ya que en los primeros siete minutos del partido la República Democrática del Congo abrió el marcador con una anotación de Brian Cipenga.
Tuvieron que pasar más de una hora de partido para que los ingleses lograran remontar el resultado, gracias a dos goles de su goleador, Harry Kane.
A pesar de no dejar las mejores sensaciones, los ingleses avanzaron a la siguiente ronda y se enfrentarán a México el próximo 5 de julio.
El partido dejó muchos momentos memorables, además de las dos anotaciones de Kane, que fueron celebradas por los aficionados y el resto del equipo.
Sin embargo, hubo una jugada que destacó sobre las demás: cuando Jude Bellingham estuvo a punto de marcar la primera anotación de Inglaterra.
El inglés se quedó con ganas de celebrarlo, ya que el portero de la República Democrática del Congo, Lionel Mpasi, hizo una atajada extraordinaria que permitió a su equipo mantener la ventaja parcial.
Lo que se volvió viral en las redes sociales fue la reacción de Bellingham ante la atajada de Mpasi. Una vez que el portero cayó al suelo tras detener el balón, el inglés lo abrazó en señal de respeto.
Esto provocó la risa del guardameta congoleño, mientras otros jugadores observaban el gesto entre ambos futbolistas.
Ahora, Inglaterra debe prepararse para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial, partido que se disputará el próximo 5 de julio.
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