Brasil enfrenta a su verdugo histórico: qué dice el historial ante Noruega antes de los octavos del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva y este domingo Brasil y Noruega protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

El encuentro enfrenta a una de las máximas potencias de la historia del futbol mundial con una selección noruega que buscará seguir haciendo historia y mantener su invicto frente a la pentacampeona del mundo.

Brasil llega como una de las favoritas al título por la calidad de su plantilla, mientras que Noruega confía en el talento de Erling Haaland para dar otro golpe sobre la mesa en la máxima cita del futbol mundial. así llegan ambos equipos.

Brasil La selección brasileña afronta esta fase con el objetivo de avanzar hacia una nueva corona mundial. La Canarinha mantiene su tradicional estilo ofensivo y deposita gran parte de sus esperanzas en Vinícius Júnior, una de las principales figuras del futbol mundial y referente de su ataque.

Noruega La selección escandinava atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Después de una destacada actuación en la fase de grupos y un sufrido triunfo en lo dieciseisavos de final, llega con la ilusión de alcanzar los cuartos de final. Su principal figura es Erling Haaland, considerado uno de los delanteros más letales del mundo y la principal amenaza para la defensa brasileña.

Historial entre Brasil y Noruega

Noruega es una de las pocas selecciones que nunca ha perdido frente a Brasil. En cuatro enfrentamientos, entre partidos amistosos y competencias oficiales, suma dos victorias y dos empates.

Partidos amistosos

27 de julio de 1988: Noruega 1-1 Brasil

29 de mayo de 1997: Noruega 4-2 Brasil

16 de agosto del 2006: Noruega 1-1 Brasil

Competencias oficiales

Copa Mundial de Francia 1998 (fase de grupos): Brasil 1-2 Noruega

Balance general

Noruega: dos victorias

Empates: dos

Brasil: ninguna victoria

Vinícius Júnior y Erling Haaland acaparan la atención

El partido de este domingo representa una oportunidad histórica para ambas selecciones. Brasil intentará romper una racha que se mantiene desde hace casi cuatro décadas y conseguir, por primera vez, una victoria frente al conjunto nórdico.

Noruega, por su parte, buscará ampliar su historial invicto frente a la Canarinha. Vinícius Júnior y Erling Haaland, dos de las principales figuras del futbol mundial, intentarán liderar a sus selecciones hacia los cuartos de final del Mundial.