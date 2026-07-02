Fútbol Internacional
Brasil enfrenta a su verdugo histórico: qué dice el historial ante Noruega antes de los octavos del Mundial 2026
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete emociones, con Vinícius Júnior y Erling Haaland como protagonistas.
Brasil y Noruega protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. (Foto Prensa Libre: EFE).
La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva y este domingo Brasil y Noruega protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.
El encuentro enfrenta a una de las máximas potencias de la historia del futbol mundial con una selección noruega que buscará seguir haciendo historia y mantener su invicto frente a la pentacampeona del mundo.
Brasil llega como una de las favoritas al título por la calidad de su plantilla, mientras que Noruega confía en el talento de Erling Haaland para dar otro golpe sobre la mesa en la máxima cita del futbol mundial. así llegan ambos equipos.
Brasil La selección brasileña afronta esta fase con el objetivo de avanzar hacia una nueva corona mundial. La Canarinha mantiene su tradicional estilo ofensivo y deposita gran parte de sus esperanzas en Vinícius Júnior, una de las principales figuras del futbol mundial y referente de su ataque.
Noruega La selección escandinava atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Después de una destacada actuación en la fase de grupos y un sufrido triunfo en lo dieciseisavos de final, llega con la ilusión de alcanzar los cuartos de final. Su principal figura es Erling Haaland, considerado uno de los delanteros más letales del mundo y la principal amenaza para la defensa brasileña.
Historial entre Brasil y Noruega
Noruega es una de las pocas selecciones que nunca ha perdido frente a Brasil. En cuatro enfrentamientos, entre partidos amistosos y competencias oficiales, suma dos victorias y dos empates.
Partidos amistosos
- 27 de julio de 1988: Noruega 1-1 Brasil
- 29 de mayo de 1997: Noruega 4-2 Brasil
- 16 de agosto del 2006: Noruega 1-1 Brasil
Competencias oficiales
- Copa Mundial de Francia 1998 (fase de grupos): Brasil 1-2 Noruega
Balance general
- Noruega: dos victorias
- Empates: dos
- Brasil: ninguna victoria
Vinícius Júnior y Erling Haaland acaparan la atención
El partido de este domingo representa una oportunidad histórica para ambas selecciones. Brasil intentará romper una racha que se mantiene desde hace casi cuatro décadas y conseguir, por primera vez, una victoria frente al conjunto nórdico.
Noruega, por su parte, buscará ampliar su historial invicto frente a la Canarinha. Vinícius Júnior y Erling Haaland, dos de las principales figuras del futbol mundial, intentarán liderar a sus selecciones hacia los cuartos de final del Mundial.