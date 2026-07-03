“Lo usan incorrectamente o de forma selectiva”: la dura crítica de Luka Modrić al VAR tras la eliminación de Croacia

La derrota de Croacia dejó mucho más que un resultado adverso. Sobre el césped quedó la sensación de que una era llegó a su fin: la de Luka Modrić, el futbolista que durante más de una década fue el corazón, la brújula y el alma competitiva de la selección balcánica en los Mundiales.

Croacia luchó hasta el final en un partido intenso, marcado por la tensión, las decisiones arbitrales y las constantes revisiones del VAR, que volvieron a situar la tecnología en el centro de la polémica.

Sin embargo, más allá del marcador, la historia de la noche giró en torno de un hombre que llevó a su país a la élite del futbol mundial y que ahora parece haber disputado su última Copa del Mundo.

Modrić, capitán y referente indiscutible, intentó conducir a su selección, como lo hizo en numerosas ocasiones. Con experiencia, liderazgo y calidad, buscó mantener con vida a un equipo que nunca dejó de competir. Pero esta vez el desenlace fue distinto. El reloj avanzó y la posibilidad de seguir soñando se apagó poco a poco.

La controversia también tuvo protagonismo. Una acción revisada por el VAR generó debate entre jugadores, integrantes del cuerpo técnico y aficionados. Tras el encuentro, resurgieron las críticas al sistema de videoarbitraje, al considerar que la tecnología no siempre se aplica de manera uniforme. "Ese penalti, si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo. El VAR debería intervenir si es un error 200%". expreso Luka.

Las declaraciones reflejan la frustración de una selección que consideró que algunas decisiones pudieron influir en el desarrollo del partido. No obstante, el resultado ya estaba definido y Croacia tuvo que aceptar una despedida dolorosa.

Más allá de la eliminación, el legado de Modrić permanece intacto. Finalista del Mundial del 2018, tercer lugar en el 2022 y protagonista de algunas de las páginas más brillantes de la historia del futbol croata, el mediocampista deja una huella imborrable. Su elegancia para jugar, su visión y su capacidad para liderar a distintas generaciones lo convirtieron en una figura irrepetible.

La noche terminó con gestos de respeto desde las tribunas y de los propios rivales. Fue el reconocimiento a un futbolista que trascendió las estadísticas y los títulos para convertirse en símbolo de su país.

Croacia cayó derrotada, pero el mayor impacto de la jornada fue la posible despedida mundialista de Luka Modrić. Un adiós que marca el cierre de una época dorada y deja al futbol internacional sin uno de sus grandes maestros en la máxima cita de este deporte.