Javier Aguirre explota por posible cambio de horario: “Me rompen la madre”

El posible cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 provocó la molestia del técnico Javier Aguirre, quien cuestionó la decisión que analiza la FIFA por el riesgo de tormentas eléctricas.

Aunque el organismo todavía no ha oficializado la modificación, periodistas y medios mexicanos han adelantado que el encuentro podría pasar de las 18:00 a las 12:00 horas del domingo en el Estadio Azteca.

Aguirre aseguró que un ajuste de última hora altera por completo la planificación que su cuerpo técnico preparó para enfrentar a Inglaterra.

"Me rompen la madre", expresó el seleccionador mexicano al referirse al impacto que tendría la medida, especialmente en la recuperación de los jugadores que terminaron con molestias físicas tras la victoria sobre Ecuador.

El entrenador explicó que adelantar seis horas el partido modifica los tiempos de descanso, alimentación y preparación de la plantilla. "Estoy bastante encabronado", añadió con su característico estilo directo.

La FIFA estudia el cambio debido al pronóstico de tormentas eléctricas para la tarde del domingo en Ciudad de México, una medida similar a la aplicada durante otros partidos del Mundial para evitar interrupciones por condiciones climáticas.

Por ahora, el cambio de horario sigue sin confirmación oficial, mientras el cuerpo técnico del Tri espera una decisión definitiva a pocas horas de uno de los partidos más importantes del torneo.