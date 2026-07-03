Qué selecciones dieron las mayores sorpresas en los Mundiales antes de Cabo Verde

Cabo Verde escribió una de las páginas más memorables del Mundial 2026, pese a caer 3-2 ante Argentina en los dieciseisavos de final disputados en Miami.

Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29 para la Albiceleste, pero Deroy Duarte empató al 59 y llevó el partido a un cierre inesperado. En el tiempo suplementario, Lisandro Martínez volvió a adelantar a Argentina al 92; sin embargo, Sidny Lopes Cabral igualó nuevamente el encuentro al 103 con un gol de larga distancia. Cuando todo apuntaba a la definición desde el punto penal, un autogol de Diney Borges al minuto 111, tras una acción ofensiva de Argentina, terminó por decidir la eliminatoria a favor de la vigente campeona del mundo.

Más allá del resultado, el recorrido del conjunto dirigido por Bubista ya figura entre las actuaciones más destacadas de una selección debutante en un Mundial. Antes de este partido, Cabo Verde había superado invicta la fase de grupos y sumado resultados frente a selecciones como España y Uruguay.

Su desempeño recuerda a otros equipos que desafiaron los pronósticos y quedaron en la memoria de la Copa del Mundo.

Islandia sorprendió a Argentina en Rusia 2018

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en Rusia 2018.

Con una población cercana a los 330 mil habitantes, Islandia debutó en una Copa del Mundo con un empate 1-1 frente a Argentina, resultado que se convirtió en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

Al igual que el conjunto islandés, Cabo Verde llegó al Mundial con una población reducida, una estructura consolidada y un equipo que destacó por su disciplina táctica y su capacidad para competir frente a rivales de mayor tradición.

ARG 🇦🇷 1-1 🇨🇻 CPV (59')



Empata Cabo Verde con gol de Deroy Duarte 🇨🇻 en su primer Mundial y firma un dato de época: es la CUARTA selección en TODA la historia de la Copa del Mundo que, en su debut, le marca a dos campeones del mundo.



🇩🇰 Dinamarca 1986 (Alemania y Uruguay)

🇳🇬… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 3, 2026

Senegal rompió los pronósticos en 2002

Otro de los casos emblemáticos corresponde a Senegal en Corea-Japón 2002.

En su primera participación mundialista, la selección africana derrotó 1-0 a Francia, vigente campeona del mundo, y posteriormente alcanzó los cuartos de final.

Al igual que aquel equipo, Cabo Verde contó con una base importante de futbolistas que militan en ligas europeas, especialmente en Portugal, Francia y los Países Bajos.

No recibieron gol ante la Selección de España de Lamine Yamal, Pedri y Rodri. Empataron ante la Selección de Uruguay de Fede Valverde, Maxi Araújo y Rodrigo Bentancur. No perdieron ni un solo partido en fase de grupos. Y hoy le acaban de marcar a la Selección de Argentina de… pic.twitter.com/wxjvdmWFfl — Invictos (@InvictosSomos) July 3, 2026

Trinidad y Tobago resistió en Alemania 2006

En Alemania 2006, Trinidad y Tobago también protagonizó una actuación histórica al empatar sin goles frente a Suecia en su debut mundialista, pese a disputar gran parte del encuentro con un jugador menos.

Ese resultado confirmó que selecciones con menor tradición podían competir de igual a igual frente a rivales de mayor jerarquía, un escenario que Cabo Verde volvió a poner de manifiesto en el Mundial 2026.

Amanhã, vamos entrar em campo com a oportunidade de continuar a escrever uma das páginas mais bonitas da história do nosso desporto e do nosso país.



Mas mais do que onze jogadores, será um povo inteiro entrar em campo.



Porque amanhã não há ilhas.



Não há distância.



Não há… pic.twitter.com/t8DgWnYMSI — Vozinha (@vozinhapr) July 2, 2026

Una actuación que ya trasciende el resultado

Argentina consiguió la clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto, pero necesitó 120 minutos para superar a una selección que disputa su primera Copa del Mundo.

De acuerdo con datos recopilados por MisterChip, la campaña de Cabo Verde ya se encuentra entre las más destacadas protagonizadas por una selección debutante en la historia de los Mundiales, después de competir de igual a igual frente a España, Uruguay y Argentina durante el torneo.

Aunque el resultado favoreció a la Albiceleste, la actuación del conjunto dirigido por Bubista quedó como una de las grandes historias del Mundial 2026 y consolidó a jugadores como Vozinha y Sidny Lopes Cabral entre las figuras de la revelación del campeonato.