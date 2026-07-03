¡Sorpresa! Quién es Deroy Duarte, el jugador de Cabo Verde que marcó el gol del empate frente a Argentina

Contra todo pronóstico y a pesar de que Argentina se perfilaba como favorita, Cabo Verde dio la sorpresa al empatar 1-1 el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A los 14 minutos del segundo tiempo, la selección africana sorprendió a todos al anotar el gol del empate, luego de que Lionel Messi abriera el marcador en el minuto 29.

La sorpresa fue unánime, más aún si se tiene en cuenta la trayectoria de Cabo Verde en esta Copa del Mundo, que ha causado gran alegría y emoción entre los aficionados.

Desde que empezó el Mundial, Cabo Verde llamó la atención, ya que en la fase de grupos no perdió ningún partido y empató contra selecciones con mayor relevancia mediática, como España y Uruguay.

Además de su portero, Vozinha, la otra figura de Cabo Verde es Deroy Duarte, quien marcó el empate que llena de ilusión a los aficionados del país africano.

Duarte es centrocampista de Cabo Verde, tiene 26 años y aprovechó un pase de Ryan Mendes para rematar ante Emiliano Martínez y anotar el gol del empate.

Según medios como Sportstar, Duarte nació en Róterdam, Países Bajos, y jugó con la selección neerlandesa en las categorías inferiores.

Desde su debut en el 2022, Duarte decidió representar a Cabo Verde y, desde entonces, ha disputado más de 30 partidos.

Actualmente, Duarte juega en la Primera División de Bulgaria con el Ludogorets Razgrad.

Se trata de su primer gol en una Copa del Mundo.

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