Messi marca su gol 20 en Mundiales y llega a siete en el Mundial 2026 en el partido 100 de Scaloni con Argentina

Lionel Messi volvió a marcar una página histórica en la Copa Mundial. El capitán argentino abrió el marcador al minuto 29 del partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, en el Estadio Miami, y llegó a 20 goles en Copas del Mundo y siete en el Mundial 2026.

El tanto, asistido por Lisandro Martínez, amplió la ventaja de Messi como máximo goleador histórico del torneo y lo colocó nuevamente en el centro de los registros estadísticos del Mundial 2026 con siete tantos, uno arriba de Kylian Mbappé, su perseguidor con seis goles.

La anotación también llegó en una jornada especial para Argentina: Lionel Scaloni dirige su partido número 100 al frente de la Albiceleste, un ciclo que comenzó el 7 de septiembre del 2018 con una victoria 3-0 frente a Guatemala, en Los Ángeles.

Los datos que explican el récord

Con el gol frente a Cabo Verde, Messi alcanzó tres registros destacados en la historia mundialista.

El primero es el más relevante: llegó a 20 goles en Copas del Mundo y se mantiene como el máximo anotador histórico del torneo. Antes de este partido, el argentino ya había superado la marca de Miroslav Klose y había ampliado su diferencia en la cima de la tabla.

El segundo dato corresponde al Mundial 2026. Messi llegó a siete goles en esta edición y tomó ventaja en la pelea por la Bota de Oro del certamen.

El tercero refuerza su regularidad en la competición: Messi se convirtió en el primer futbolista en anotar siete o más goles en dos Mundiales distintos, luego de los siete que convirtió en Qatar 2022 y los siete que suma en el 2026.

1 - Lionel Messi es el primer jugador que consigue anotar siete o más goles en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA (2022 & 2026). Messi. pic.twitter.com/geC1nKxbC4 — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2026

Goles en todas las fases

El formato expandido del Mundial 2026 incorporó la ronda de dieciseisavos de final. Con su gol ante Cabo Verde, Messi agregó esa fase a su lista de partidos mundialistas con anotación.

El argentino ya había marcado en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Ahora también registra un gol en dieciseisavos, una instancia que no existía en ediciones anteriores.

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Lionel Messi acaba de firmar un GOLAZO absolutamente descomunal en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.



Ya no existen palabras para describir lo que sigue haciendo este hombre. ¿Cómo es posible que, con 39 años, en su… pic.twitter.com/n5CtKhtsIP — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 3, 2026

Una tarde con doble significado para Argentina

El gol de Messi llegó en el mismo partido en que Scaloni alcanza los 100 encuentros como seleccionador argentino. El dato conecta esta jornada con Guatemala, porque el ciclo del técnico empezó precisamente ante la Bicolor, en el amistoso disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Desde aquel debut hasta este partido ante Cabo Verde, Scaloni construyó el proceso más exitoso de la historia reciente de Argentina, con una Copa Mundial, dos Copas América y una Finalissima.

🇦🇷 ARGENTINA 1-0 CABO VERDE🇨🇻



GOLAZO DE MESSI 🔥pic.twitter.com/8PAHY8y79E — Alee (@ImAleeJeje) July 3, 2026

El partido sigue en desarrollo, pero el gol de Messi ya había dejado un registro histórico: 20 tantos en Copas del Mundo, siete en el Mundial 2026 y una nueva marca en la carrera del capitán argentino.