Cuando nació la Scaloneta: Guatemala fue el primer rival del ciclo que hoy cumple 100 partidos en el Mundial 2026

Cuando Lionel Scaloni dirigió por primera vez a la selección de Argentina, el 7 de septiembre del 2018, era un entrenador interino acompañado por Pablo Aimar y con un futuro todavía incierto. Ese mismo día, Guatemala regresaba a la actividad internacional tras casi dos años de suspensión impuesta por la FIFA.

Ocho años después, aquel amistoso disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles adquiere una dimensión distinta. El encuentro que entonces parecía un ensayo de la Albiceleste terminó convirtiéndose en el primer capítulo del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que este viernes alcanza los 100 partidos bajo la dirección de Scaloni.

Mientras Argentina disputa en Miami los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 frente a Cabo Verde, el archivo digital de Prensa Libre permite reconstruir cómo se vivió aquella noche desde la perspectiva guatemalteca.

El once que eligió Walter Claverí

La selección nacional llegó a California con una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes que buscaban consolidarse en el plano internacional. Walter Claverí apostó por la siguiente alineación:

Guardameta:

Paulo César Motta

Defensas:

Allen Yanes

Elías Enoc Vásquez

Héctor Moreira

Rafael Morales

Mediocampistas:

Rodrigo Saravia

Kevin Norales

Frank de León

José Manuel "El Moyo" Contreras, capitán

Delanteros:

Jorge "El Toro" Vargas

José "El Flaco" Martínez

Durante el segundo tiempo ingresaron Carlos Gallardo, Cristian Jiménez, Wilber Pérez, Jean Márquez, Marvin Ceballos y Edgar Macal.

#SeleMayor Iniciamos el dia con una activación en las instalaciones del hotel de concentración. pic.twitter.com/S0OjzPlp1r — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 7, 2018

Guatemala, un rival con lugar propio en la era Scaloni

Guatemala ha enfrentado en dos ocasiones a la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni, y ambos partidos corresponden a momentos distintos del proceso más exitoso de la Albiceleste en décadas.

El primer antecedente fue el 7 de septiembre del 2018, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Aquella noche, Scaloni debutó como entrenador de Argentina con una victoria 3-0 sobre Guatemala. Sin Lionel Messi en la convocatoria, la Albiceleste ganó con goles de Gonzalo "Pity" Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone.

El segundo cruce fue el 14 de junio del 2024, en Maryland, Estados Unidos, en un amistoso de preparación para la Copa América. Argentina ganó 4-1, con dos goles de Lionel Messi y dos de Lautaro Martínez.

Hasta ahora, el balance de Scaloni frente a Guatemala es de dos partidos, dos victorias, siete goles a favor y uno en contra. Por eso, la Bicolor ocupa un lugar particular en la trayectoria del entrenador argentino: fue el rival de su debut y uno de los equipos a los que enfrentó más de una vez durante su ciclo.

#NuevoDesafío Así fue el remate de Gonzalo Martínez para el 1-0. pic.twitter.com/ZvbfbMmdzU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 8, 2018

Así narró Prensa Libre el nacimiento de la Scaloneta

Las notas publicadas por Prensa Libre antes y después del encuentro permiten reconstruir el ambiente que rodeó aquel partido, sin que entonces pudiera anticiparse la trascendencia que tendría con el paso de los años.

Un debut lleno de incertidumbre

En la previa, el diario informó que Pablo Aimar y Lionel Scaloni dirigirían a Argentina contra Guatemala, reflejo de la expectativa que despertaba una selección que, tras el Mundial de Rusia 2018, iniciaba una nueva etapa con dos exfutbolistas sin experiencia como entrenadores de selecciones mayores.

Guatemala volvía después del castigo

Otra de las publicaciones advertía el enorme desafío para la Bicolor.

En "La Selección Nacional tendrá una dura prueba contra Argentina en Los Ángeles", Prensa Libre recordaba que Guatemala regresaba a la competencia internacional tras permanecer casi dos años inactiva debido a la suspensión de la Fedefut, una situación que había afectado el ritmo competitivo del combinado nacional.

#NuevoDesafío De esta manera anotó @simeonegiovanni el 3-0 parcial en el final del primer tiempo. pic.twitter.com/zOsJwgUXdS — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 8, 2018

La gran incógnita del ataque argentino

En ambos países surgía la misma pregunta: ¿quién ocuparía el puesto de centrodelantero en el debut de Scaloni?

La respuesta fue Giovanni Simeone, hijo de Diego Simeone, quien marcó uno de los tres goles con los que Argentina venció 3-0 a Guatemala.

La reflexión del capitán

Después del encuentro, Prensa Libre recogió las declaraciones de José Manuel Contreras en la nota "¿Qué dijo el '10' de Guatemala, José Manuel Contreras, después del partido contra Argentina?".

El capitán de la Bicolor reconoció la diferencia de ritmo y jerarquía frente al conjunto argentino, aunque destacó la importancia de que Guatemala volviera a competir internacionalmente después de la sanción que mantuvo al país alejado del fútbol mundial.

Un amistoso que cambió de dimensión

En septiembre del 2018, aquel amistoso representó el regreso de Guatemala a la actividad internacional y el inicio de un nuevo proceso para una Argentina que buscaba reconstruirse después de Rusia 2018.

Con el paso del tiempo, el contexto transformó por completo la lectura de ese partido.

Hoy, el debut de Scaloni frente a Guatemala ya no se recuerda únicamente como un amistoso internacional, sino como el primer paso de un ciclo que conquistó una Copa Mundial, dos Copas América, una Finalissima y que convirtió a la Albiceleste en una de las selecciones más exitosas de su historia reciente.

Mientras Argentina alcanza los 100 partidos bajo el mando de Scaloni, el archivo periodístico de Prensa Libre conserva el registro de aquella noche en Los Ángeles, cuando la historia de uno de los procesos más exitosos del fútbol argentino comenzó frente a una selección guatemalteca que también escribía un nuevo capítulo tras su regreso a la competencia internacional.