Mundial 2026: Cómo clasificó Cabo Verde a una Copa del Mundo por primera vez

Cabo Verde disputa por primera vez una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo. Detrás de este logro histórico hay una combinación de la ampliación del Mundial a 48 selecciones, un proyecto deportivo consolidado y una generación de futbolistas formada entre África y Europa.

Mientras Cabo Verde enfrentó a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la selección africana ya ha escrito la página más importante de su historia. Con una población de poco más de 600 mil habitantes, el archipiélago atlántico logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo y se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo.

La histórica clasificación comenzó con el nuevo formato impulsado por la FIFA para el Mundial de 2026. La expansión de 32 a 48 selecciones permitió que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) aumentara sus plazas directas de cinco a nueve, además de un cupo para el repechaje intercontinental. En las eliminatorias africanas, los 54 países fueron distribuidos en nueve grupos y únicamente los líderes de cada sector obtuvieron el boleto directo al Mundial.

Cabo Verde aprovechó esa oportunidad con autoridad. Bajo la dirección del técnico Pedro Leitão Brito, conocido como "Bubista", el equipo terminó primero en el Grupo D y aseguró una clasificación inédita sin necesidad de disputar la repesca. Compartió sector con Camerún, Angola, Libia, Mauricio y Esuatini, y consiguió el boleto directo tras finalizar como líder, por delante de selecciones con mayor tradición en el continente.

El crecimiento del combinado caboverdiano ya había quedado reflejado meses antes en la Copa Africana de Naciones y terminó de consolidarse durante las eliminatorias mundialistas gracias a un bloque defensivo sólido, un funcionamiento colectivo bien definido y la capacidad de sumar puntos tanto en casa como de visitante.

Sin embargo, el éxito del proyecto no se explica únicamente por los resultados deportivos. Uno de los pilares del desarrollo de la selección ha sido el aprovechamiento de la amplia diáspora caboverdiana en Europa. Desde hace varios años, la Federación Caboverdiana de Fútbol impulsó un programa para incorporar a futbolistas con doble nacionalidad nacidos o formados en países como Portugal, Francia, Países Bajos e Irlanda, muchos de ellos con raíces familiares en el archipiélago.

No recibieron gol ante la Selección de España de Lamine Yamal, Pedri y Rodri. Empataron ante la Selección de Uruguay de Fede Valverde, Maxi Araújo y Rodrigo Bentancur. No perdieron ni un solo partido en fase de grupos. Y hoy le acaban de marcar a la Selección de Argentina de… pic.twitter.com/wxjvdmWFfl — Invictos (@InvictosSomos) July 3, 2026

Esa estrategia permitió reunir un plantel con experiencia en ligas europeas y elevar el nivel competitivo de la selección. Hoy, buena parte de sus jugadores milita en campeonatos profesionales del continente, aportando un ritmo de competencia que ha sido determinante para enfrentar a rivales de mayor tradición futbolística.

El impacto de este modelo trasciende las canchas. La propia FIFA ha destacado que la comunidad caboverdiana residente en el extranjero supera a la población que vive en las islas, un vínculo que ha fortalecido la identidad de la selección y ampliado el universo de jugadores elegibles para representar al país.

La sorpresa no terminó con la clasificación. En su debut mundialista, Cabo Verde avanzó a los dieciseisavos de final tras completar una fase de grupos que llamó la atención del fútbol internacional. Empató sin goles con España, igualó 2-2 frente a Uruguay y volvió a sumar ante Arabia Saudí, resultados que le permitieron avanzar a la ronda eliminatoria y confirmar que su presencia en el torneo no era una casualidad.

Ahora, con Argentina como rival, Cabo Verde afrontó el desafío más importante de su historia futbolística. Más allá del resultado, que al final fue de 3 a 2, su presencia en esta instancia demostró que la ampliación del Mundial abrió nuevas oportunidades, pero también que el crecimiento del fútbol caboverdiano responde a un proyecto sostenido, una estructura bien definida y una generación de jugadores que llevó al país, por primera vez, al escenario más grande del fútbol mundial.