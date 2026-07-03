Shakira reaparece en partido de Argentina y desata debate por su apoyo a la selección de Colombia

En el estadio de Miami, la artista Shakira asistió acompañada de sus hijos, Sasha y Milan. Su presencia llamó la atención de los usuarios, ya que la Selección de Colombia también disputa este viernes 3 de julio un partido clave.

Horas antes, Shakira publicó en sus historias de Instagram una imagen con el mensaje: «¡Un besito a mi sele!», acompañado de la bandera de Colombia. Sin embargo, la intérprete de DAI DAI fue vista nuevamente en un partido de la selección argentina, en la que es la segunda ocasión que se le observa como espectadora.

La primera fue el pasado 22 de junio, cuando asistió al estadio de Dallas para presenciar el encuentro entre Argentina y Austria, que terminó con victoria de la Albiceleste por 2-0. Durante ese partido, la artista apareció en la transmisión oficial y en las pantallas del estadio, desde donde saludó al público con besos.

Este viernes volvió a ser captada en uno de los palcos junto con sus hijos. Uno de ellos vestía la camisola de la selección argentina. Durante la transmisión oficial también se le observó mientras se tomaba una fotografía.

Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron el respaldo que aparenta mostrar hacia la selección argentina, mientras otros señalaron que Colombia también disputa un encuentro importante.

Shakira em:



Sou uma das cantoras mais famosas do mundo e levo meus filhos aos estádios para ver jogos. Meu ex era jogador de futebol, ganhou UMA Copa do Mundo, mas não serve nem pra acompanhar nossos filhos numa Copa. pic.twitter.com/uDf5nkHln9 — drikah (@soydrikah) July 3, 2026

Seguidores de la cantante resaltaron que aprovechara la ocasión para que sus hijos vieran jugar a Lionel Messi y a la selección argentina, lo que generó numerosas reacciones positivas.

Shakira junto a sus hijos presentes en el partido de Argentina vs Cabo Verde. pic.twitter.com/urP6Ewv7eK — Fader SHK (@faderg2_) July 3, 2026

Otros usuarios cuestionaron que asistiera al partido de Argentina en lugar de apoyar a la Selección de Colombia, que enfrenta a Ghana en busca de avanzar a los octavos de final en el estadio de Kansas City. «¿Por qué no prefiere ir a ver a su propio país?», escribió un usuario.

¿Por qué Shakira prefirió ir al partido de Argentina vs. Cabo Verde y no al de Colombia contra Ghana? pic.twitter.com/QL6XGKB5ZM — Adriana M (@AdrianaTX1m) July 3, 2026

La cantante, conocida como la reina de los mundiales, tiene un papel protagónico en esta Copa Mundial al interpretar el himno oficial de la 23.ª edición, DAI DAI.

Shakira se estará tirando a De Paul o algún argentino porque no se pierde ningún partido de Argentina y en menos de 3 horas juega Colombia en Kansas.



¿Por qué no prefiere ir a ver a su país? Ahí lo dejó. 🧐 pic.twitter.com/vGpVCCZb5W — Raymond Reddington 🎱 (@ReymondRD_) July 3, 2026

Además, está previsto que el próximo domingo 19 de julio se presente en Nueva York durante la final del torneo, donde interpretará junto con Burna Boy el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y participará en un espectáculo con Madonna y BTS.