Paseo con Encanto por San Gaspar Vivar: un día lleno de tradición, sabor, música y creatividad local

Una de las aldeas más tranquilas de Antigua Guatemala dará la bienvenida a turistas nacionales y extranjeros durante Paseo con Encanto 2026, en el que San Gaspar Vivar será el escenario principal de la celebración.

Según detalla la Municipalidad de Antigua Guatemala, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia llena de sabor, tradición y creatividad local. Como parte de la actividad habrá una variada oferta gastronómica, entre ella tortillas con queso, chicharrón y dobladas; dobladas de carne, chalupas, churrascos, chocolate artesanal y refresco de tamarindo.

Al ser una comunidad artística, también podrán adquirirse productos elaborados por emprendedores locales, entre ellos cerámica decorativa, bisutería y artículos artesanales.

En este espacio pintoresco y tranquilo, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar, acompañado por la presentación de marimba, además de explorar la riqueza cultural que distingue a San Gaspar Vivar.

Para los visitantes locales y extranjeros que deseen asistir, la Municipalidad ofrecerá transporte gratuito desde el centro de Antigua Guatemala.

Según el portal de turismo de la Municipalidad de Antigua Guatemala, la aldea posee un legado colonial y artesanal centrado en la alfarería. Además, es reconocida por la tradicional "Noche de Velas" y por su ambiente acogedor, rodeado de naturaleza.

Fecha:

Domingo 12 de julio del 2026

Hora:

De 9 a 17 horas

Lugar:

San Gaspar Vivar, Antigua Guatemala

Precio:

Ingreso gratuito

Transporte:

Quienes deseen utilizar el servicio de bus gratuito desde Antigua Guatemala hacia San Gaspar Vivar pueden inscribirse en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTQGfvzsfVsCGkR6WJmHb6Y-MttFkg7zPsEstrbHX-3g05Q/viewform

Música en vivo:

Habrá presentación de marimba de 11 a 15 horas.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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Paseo con Encanto por San Gaspar Vivar. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)