“Film”: el concierto que revivirá las bandas sonoras de películas como Star Wars, Titanic, Avengers y La Bella y la Bestia

La interpretación de una melodía puede hacer que la imaginación lo transporte hacia una película. Esa será la experiencia que ofrecerá Film, concierto que se realizará en el Museo Miraflores.

El evento, una colaboración entre el museo y Querido Arte, presentará un cuarteto de cuerdas encargado de interpretar temas musicales de películas emblemáticas como Star Wars, Gladiador, Interstellar, Titanic, Piratas del Caribe y Jurassic Park.

El repertorio incluirá éxitos musicales de Avengers, La Bella y la Bestia y Spider-Man, entre otras piezas que harán al público revivir esas historias. Como parte de la puesta en escena, cada interpretación estará acompañada de proyecciones visuales diseñadas para ambientar y transportar a los asistentes a las escenas más memorables del cine.

El Atlas String Quartet, junto con invitados especiales, interpretará los temas más icónicos de la gran pantalla. Además, habrá un intermedio para que los asistentes disfruten de un espacio de refrigerio. También habrá venta de snacks para el público.

Fecha

Sábado 11 de julio del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Precio

Q150 por persona

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en: https://www.mallbi.com/producto/film/

Cupo limitado

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