“Estamos felices de poder visitar esta maravillosa tierra después de varios años de ausencia”: Grupo Niche promete concierto especial en Guatemala

Convencidos de que la salsa sigue siendo un lenguaje vivo, capaz de evolucionar e impactar a nuevas generaciones, los integrantes del Grupo Niche están dispuestos a demostrar por qué se ha convertido en un fenómeno universal, gracias a la profundidad emocional, cultural y humana de sus ritmos, letras e historia.

Fundado en 1979 por Jairo Varela y Alexis Lozano, el Grupo Niche continúa con su identidad colectiva y evolución sonora que le ha permitido estar vigente luego de más de cuatro décadas de trayectoria.

Sus cantantes Luis Araque, Alex Torres, Alejandro Íñigo y Fito Echeverría, son los responsables de interpretar los éxitos de la agrupación y los nuevos temas con los que rompen con estructuras tradicionales y ofrecen un estilo renovado, pero que conserva el legado de sus fundadores.

En la actualidad el grupo colombiano promociona Niche Disco Tour, una gira en la que destacan la salsa contemporánea de Más que palabras, un álbum que publicaron en mayo último y que sus integrantes definen como una pieza que expande los límites emocionales.

De acuerdo con la agrupación, la gira les permitirá regresar a varios de los países en los que han contado con el apoyo desde el inicio de su carrera y tienen previsto ofrecer conciertos en Guatemala, Colombia, EE. UU., Suiza, España, México y Perú.

Araque, Torres, Íñigo y Echeverría, conversaron recientemente con Prensa Libre y dieron detalles de su más reciente material discográfico y del regreso a los escenarios de Guatemala.

“Levanta la mano que llegó Niche, levanta la mano que llegó Niche…”, corearon los integrantes de la agrupación colombiana al hacer referencia a Niche Mode, uno de sus nuevos temas y evidenciaron su emoción por el concierto que ofrecerán en el país.

“Estamos muy emocionados y ansiosos porque sabemos que varios nichistas nos están esperando en Guatemala. Además, estamos felices de poder visitar esta maravillosa tierra después de varios años de ausencia”, indicaron los cantantes.

Según los músicos, su reciente propuesta musical les ha permitido aportar al legado que han construido durante más de cuatro décadas y les abrió las puertas a nuevos y antiguos recintos para actuar en directo.

“Gracias a Dios, el disco Más que palabras nos dio las llaves para abrir un mundo de posibilidades para llegar a nuevas ciudades y volver a algunas donde nos quieren mucho. Estamos en la promoción de nuestra nueva gira Niche Disco Tour y, pues, Guatemala no podía quedar por fuera”, agregaron.

El Grupo Niche continúa creando salsa y difunde su nueva propuesta en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Grupo Niche | Jhonatan Hernández)

El nuevo disco

Para el Grupo Niche, Más que palabras, es un álbum que suma un nuevo capítulo a su extensa y premiada trayectorias en la música latina y redefine la salsa desde dónde puede contarse en la actualidad.

Más que palabras se publicó el pasado 15 de mayo e incluye nueve canciones inéditas. Fue producido por Yanila Varela, con producción musical, arreglos y dirección de José Aguirre, una de las figuras fundamentales en la evolución contemporánea de Grupo Niche y compositor de todas las canciones del proyecto.

El álbum fue grabado entre Miami, EE. UU. y Cali, Colombia, en estudios como Criteria Recording Studios, Aquabajo Productions y Dohi Studio, con mezcla de Carlos Álvarez y mastering del reconocido ingeniero Adam Ayan.

Para el Grupo Niche, esta producción partió de una premisa tan simple como poderosa: la salsa no vive únicamente en las palabras, vive en lo que ocurre antes, durante y después de la música.

“Estas canciones tienen sensaciones que tenemos, que compartimos y que soñamos los latinos. Por cierto: Colombia y Guatemala siempre han estado conectados, así que con la música no será la excepción y estas piezas pueden formar parte de historias de muchas personas que conecten con la salsa”, añadieron.

Las canciones

De acuerdo con los músicos del Grupo Niche, Más que palabras es un álbum que encuentra un equilibrio extraordinario entre tradición y evolución.

Más que palabras: funciona como el corazón emocional y conceptual del proyecto. Con un sonido elegante, moderno y nostálgico a la vez, la canción explora ese punto donde las palabras dejan de ser necesarias porque la conexión ya existe desde otro lugar: las miradas, los silencios, los años compartidos y la música. La incorporación de arreglos de cuerdas de la Budapest Scoring Orchestra amplifica esa atmósfera cinematográfica y emocional, creando uno de los momentos más sofisticados del álbum.

funciona como el corazón emocional y conceptual del proyecto. Con un sonido elegante, moderno y nostálgico a la vez, la canción explora ese punto donde las palabras dejan de ser necesarias porque la conexión ya existe desde otro lugar: las miradas, los silencios, los años compartidos y la música. La incorporación de arreglos de cuerdas de la Budapest Scoring Orchestra amplifica esa atmósfera cinematográfica y emocional, creando uno de los momentos más sofisticados del álbum. Realidad-Es: confronta las falsas verdades y presiones sociales contemporáneas desde una mirada crítica y escéptica, incorporando una propuesta sonora vanguardista en su diseño de ingeniería de audio sin sacrificar la esencia salsera que define el ADN de Niche.

confronta las falsas verdades y presiones sociales contemporáneas desde una mirada crítica y escéptica, incorporando una propuesta sonora vanguardista en su diseño de ingeniería de audio sin sacrificar la esencia salsera que define el ADN de Niche. Hasta que se apague mi voz: Recupera elementos históricos de la agrupación como el tres cubano y las secciones de trombones tradicionales dentro de una guaracha intensa y bailable.

Recupera elementos históricos de la agrupación como el tres cubano y las secciones de trombones tradicionales dentro de una guaracha intensa y bailable. Niche Mode: Una declaración de identidad donde convergen salsa, modernidad, folclor y baile como una experiencia emocional colectiva.

Una declaración de identidad donde convergen salsa, modernidad, folclor y baile como una experiencia emocional colectiva. Tenías que llegar tú: Rescata el mambo clásico desde una producción contemporánea.

Rescata el mambo clásico desde una producción contemporánea. Last Night: Revive la sensibilidad romántica del Grupo Niche de la década de 1990 con una historia de amor atravesada por la diferencia de edad y una instrumentación envolvente marcada nuevamente por las cuerdas de Budapest Scoring Orchestra.

Revive la sensibilidad romántica del Grupo Niche de la década de 1990 con una historia de amor atravesada por la diferencia de edad y una instrumentación envolvente marcada nuevamente por las cuerdas de Budapest Scoring Orchestra. A tu forma: Interpretada a cuatro voces, el grupo presenta una de las piezas más sensibles del álbum: una canción sobre empatía, apoyo emocional y el derecho de todos a encontrar felicidad, evocando además la identidad sonora de Grupo Niche a finales de la década de 1980.

Interpretada a cuatro voces, el grupo presenta una de las piezas más sensibles del álbum: una canción sobre empatía, apoyo emocional y el derecho de todos a encontrar felicidad, evocando además la identidad sonora de Grupo Niche a finales de la década de 1980. Barranquilla está de moda: Celebra la energía cultural y el espíritu pujante de Barranquilla a través de un recorrido musical vibrante y profundamente caribeño.

Grupo Niche promociona en Guatemala la gira "Niche Disco Tour".(Foto Prensa Libre: Cortesía Grupo Niche | Jhonatan Hernández )



La gira

Para el grupo colombiano, la gira Niche Disco Tour permitirá reencontrarse con sus admiradores, compartir sus éxitos y presentar sus recientes composiciones.

“Sabemos que muchas personas crecieron con nuestros primeros discos, así que mis queridos hermanos de Guatemala, se preparan porque realizaremos un recorrido y cantaremos desde las clásicas hasta las canciones más recientes”, indicaron.

“Estamos felices y agradecidos con ustedes por tanto cariño y amor, por darle vida y apoyo al grupo y a todo que hemos publicado. Así que lleguen al concierto y compartan con nosotros porque será inolvidable, vamos a retribuirles con mucha música y con mucho amor, todo lo que nos han dado”, concluyeron.

Fecha

El Grupo Niche se presentará en Guatemala, el viernes 3 de julio del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Precios y localidades

Mesas Black Q990 + Fee Q150

Mesas Platinum Q690 + Fee Q125

Mesas Oro Q390 + Fee Q100

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eventos.primerafila.shop

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