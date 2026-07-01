Víctor Willis, de Village People: de qué murió, el legado musical que marcó su carrera y el mensaje del presidente Donald Trump

La industria musical en Estados Unidos está de luto por el fallecimiento del líder de Village People, Víctor Willis, reconocido por temas como YMCA, Go West e In the Navy. El cantante falleció el 30 de junio, un día antes de cumplir 75 años.

Víctor Willis, quien se consolidó como el líder de la agrupación y fue uno de los primeros integrantes del proyecto, destacó por la composición de algunos de los temas más reconocidos de Village People e incluso buscó desarrollar una carrera como solista.

Su fallecimiento fue anunciado por su esposa, Karen Huff, quien compartió en las redes sociales del cantante: «Con profunda tristeza debo anunciar la muerte de mi marido, Víctor Willis», y agregó que el intérprete falleció el martes 30 de junio.

Junto con su mensaje, Huff solicitó a los seguidores del cantante, así como a los medios de comunicación, respetar la privacidad de la familia durante este momento de duelo. Posteriormente, la agrupación confirmó el fallecimiento.

«Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Víctor Willis, cantante de Village People. Víctor falleció el martes 30 de junio», publicó el grupo junto con una fotografía del artista con su característico traje de policía estadounidense.

En cuanto a la causa de la muerte, tanto la familia como la agrupación señalaron que se debió a una enfermedad breve, pero agresiva, sin brindar más detalles sobre el diagnóstico que enfrentó antes de fallecer.

Legado musical de Víctor Willis

Conocido por temas como YMCA, Go West e In the Navy, Víctor Willis fue cantante, compositor y líder de Village People. Nació en Texas el 1 de julio de 1951 y destacó por interpretar al característico policía y, en ocasiones, al marinero de la agrupación de música disco que alcanzó gran popularidad durante la década de 1970.

Willis fue el primer integrante en incorporarse al proyecto Village People, creado por el productor Jacques Morali. Antes del nacimiento del grupo, en 1977, fue invitado a participar como corista del grupo The Ritchie Family en el tema African Queen.

Después de esa participación, Jacques Morali y su socio Henri Belolo lo invitaron a integrar un nuevo proyecto que terminó convirtiéndose en Village People, según destaca el sitio web oficial del artista.

Las primeras canciones del proyecto fueron San Francisco (You've Got Me), In Hollywood (Everybody's a Star), Fire Island y Village People, las cuales «fueron grabadas por Willis con coristas profesionales y lanzadas como el álbum debut Village People en 1977». Tiempo después se incorporaron Felipe Rose y Alex Briley.

Con el paso del tiempo, la banda se caracterizó por representar distintos estereotipos masculinos, con integrantes que lucían un característico bigote y vestuarios temáticos, según la convocatoria con la que se buscaban nuevos miembros.

Posteriormente llegó el segundo disco, Macho Man, que llevó a Village People a alcanzar reconocimiento internacional. Poco después publicaron Cruisin', álbum que consolidó su éxito e incluyó YMCA. Finalmente, Willis dejó la agrupación a finales de 1979.

Tras su salida, intentó desarrollar una carrera como solista, aunque no obtuvo el éxito esperado, según relata el diario El País. Ese declive profesional lo llevó a enfrentar problemas de depresión y adicción a las drogas. Durante la década del 2000 logró superar esa etapa y emprendió acciones para recuperar los derechos de autor de varias composiciones del grupo.

Finalmente, en el 2017, Víctor Willis regresó a Village People como vocalista principal y renovó el grupo, que actualmente hace una pausa en la gira que realizaba con motivo de las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos.

Mensaje del presidente Donald Trump

«Era un tipo genial y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo, YMCA, en mis mítines», escribió el presidente Donald Trump al recordar la relación que mantuvo con el artista durante su campaña para regresar a la Casa Blanca.

Trump también pidió recordar al cantante «cada vez que suene YMCA, como hoy y durante toda esta semana del cumpleaños del 4 de julio. Mis condolencias para su maravillosa familia y para su grupo. Extrañaremos mucho a Víctor Willis».

El mensaje de despedida de Donald Trump a Victor Willis. (Foto Truth social: Donald Trump)