Lionel Messi aparece junto a Tom Holland en el nuevo promocional de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man está a punto de llevar a los amantes de los superhéroes a una nueva aventura con el estreno de Spider-Man: Brand New Day, donde el arácnido deberá enfrentar una nueva transformación en su vida como superhéroe y aprender a estar lejos de MJ.

A un mes del estreno de la cuarta película protagonizada por Tom Holland, Marvel regaló al público un cameo dentro de su universo cinematográfico al incorporar al astro argentino Lionel Messi y fusionar así el mundo de los superhéroes con el futbol.

Fue el capitán de la selección argentina quien sorprendió en las redes sociales luego de que se lanzara el promocional, en el que Peter Parker toma un brunch en una cafetería de la Ciudad de Nueva York, cuando es sorprendido por la llegada del capitán de la selección argentina.

El spot forma parte de la promoción de Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el próximo 31 de julio en Estados Unidos. En América Latina, el lanzamiento será antes de esa fecha.

Aunque este nuevo spot no adelanta detalles sobre la trama de esta entrega, sí abrió la conversación en las redes sociales. El momento es único, pues mientras Peter Parker habla por teléfono, Messi ingresa a la cafetería. Al sorprenderse, Parker intenta acercarse al jugador, pero cae frente a él.

¿Eres Messi? pregunta Parker mientras el vendedor interviene para afirmar que se trata de Messi, -"¿Qué haces aquí?" pregunta nuevamente Parker, mientras Messi señala que busca al Hombre Araña.

Rápidamente, Parker abandona el lugar para regresar convertido en el superhéroe. Entonces le revela a Messi que escuchó que lo buscaba y le pregunta si le dan miedo las alturas, antes de mostrar una escena en la que el Hombre Araña lleva al futbolista a recorrer las alturas de la Ciudad de Nueva York.

"¿Quién será el siguiente?" señala la publicación del spot, dejando la duda sobre si habrá nuevos jugadores o personajes que se sumen a la promoción de Spider-Man: Brand New Day.

Con el estreno de esta nueva entrega, Tom Holland se consolida como el actor con más apariciones cinematográficas como el Hombre Araña, al alcanzar su cuarta película en solitario, además de sus participaciones en Avengers, con lo que supera las tres cintas de Tobey Maguire y las dos de Andrew Garfield.

En esta película, Spider-Man ya es un adulto y deberá enfrentar una serie de crímenes en la Ciudad de Nueva York, además de una sorprendente transformación física que amenaza su existencia debido a una alteración genética.

Además, deberá afrontar que MJ tiene un nuevo novio, lo que complicará aún más sus emociones.