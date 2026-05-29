“Pubertad Araña”: la idea que propuso Tom Holland para el regreso de Spider-Man al universo de Marvel en Spider-Man: Brand New Day

Marvel se prepara para una nueva etapa de Spider-Man, héroe que llegará al cine el próximo julio con Spider-Man: Brand New Day. Para esta historia vuelve Tom Holland en el papel de Peter Parker, quien tendrá que afrontar una modificación arácnida mientras ve a MJ junto a otra persona.

Esta nueva entrega llega después del éxito de Spider-Man: No Way Home, película que marcó un cambio en la historia del arácnido. Para esta producción, el propio Tom Holland confesó que fue invitado por primera vez a explorar la historia que se presentará.

Holland destacó que es la primera vez que lo invitan a la sala de guionistas para discutir el futuro de su personaje. En una entrevista con Empire, el actor destacó que esta oportunidad lo llevó a reunirse una vez cada dos semanas para proponer ideas para la historia.

Durante las reuniones presentaban ideas, discutían sus ambiciones y analizaban lo que querían hacer con el personaje de Peter Parker. En esos encuentros surgió parte de la idea que llegará al cine con Spider-Man: Brand New Day.

Parte de la propuesta de Holland ayudará a desarrollar la trama. El actor contó a la revista que propuso explorar un cambio en los poderes del héroe. Bajo esa premisa, presentó el concepto de la “Pubertad Araña”.

Según comentó, la idea fue rechazada por completo, pero con el tiempo se retomó al explorar el concepto: “¿Qué pasa si Peter Parker pierde el control y las cosas cambian?”, lo que ayudó a desarrollar la historia que se presentará.

Tom Holland says he hopes fans learn from Peter's loneliness in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



“I really hope young people everywhere will watch this film and appreciate the importance of community and that you don’t have to do this alone.



In the digital age, it is so easy to… pic.twitter.com/YJ21IzNB7s — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 29, 2026

En la entrevista, Holland destacó que la idea de la “Pubertad Araña” fue rechazada inicialmente, pero que el concepto de un cambio en el personaje fue el que permaneció y se exploró.

Peter Parker llegará a la pantalla grande en Spider-Man: Brand New Day. La película tiene previsto estrenarse a escala mundial el 31 de julio del 2026.