“Ya contamos esa historia”: Brad Bird explica por qué no habrá una secuela de Ratatouille pese al interés de Pixar

El pequeño chef ya no regresará a la pantalla grande para llevar al público a una nueva aventura, pese a los rumores sobre la realización de una secuela de la exitosa película animada Ratatouille, luego de que su director, Brad Bird, se negara a retomar la historia.

La historia de una pequeña rata soñadora que vive en las afueras de París y busca cumplir su sueño de cocinar se convirtió en un éxito en el 2007, cuando, por azares del destino, llega a París y conoce a Linguini en el restaurante de Gusteau's. Sin embargo, no volverá al cine, pese a las peticiones del público y de Pixar.

La aclamada película, que ganó el Premio Óscar a Mejor Película Animada, llamó la atención por la narrativa de cómo una rata con dotes culinarias logra conquistar la cocina y convertirse en la prueba viviente del lema del chef Gusteau: "Cualquiera puede cocinar".

En medio de la apuesta de Disney por producir versiones live action de sus películas emblemáticas y de impulsar la nostalgia con nuevas secuelas, Pixar anunció producciones como Los Increíbles 3, Zootopia 2 y Toy Story 5. Esto desató rumores sobre la llegada de Ratatouille 2, hecho que Brad Bird desmintió.

El escritor y director de Ratatouille rechazó esa posibilidad y resaltó que no tiene planes de trabajar en una secuela, pese al interés mostrado por directivos de Pixar.

Las declaraciones surgieron después de que el actor Patton Oswalt, quien prestó su voz al personaje de Remy, expresó su interés por retomarlo. En una entrevista con Collider, Brad Bird respondió: "No, no me interesa", al referirse a la posibilidad de volver a Ratatouille.

Sobre el interés de los ejecutivos de Pixar, Bird destacó: "Han hecho pequeñas insinuaciones para ver cómo reaccionaría. Suelen hacer bromas, pero con un toque serio, como '¿Lo harías?'". Sin embargo, reiteró que no retomará la historia.

El director resaltó que esa historia ya fue contada y sostuvo que no todas las películas deben tener continuidad. Incluso comentó que también le han preguntado sobre un posible regreso de El gigante de Hierro, pero señaló que, aunque la película permanece vigente, su estreno no tuvo éxito y considera que ambas son historias ya concluidas.

Por su parte, Pixar continúa apostando por las secuelas. La compañía ha desarrollado películas como Toy Story 5, Frozen 2, Intensamente 2 y Buscando a Dory, producciones que nuevamente le han representado éxitos.