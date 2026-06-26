Spin-off del Burro de Shrek: cuándo se estrenará, qué historia contará y todos los detalles de la producción

Escenario

Spin-off del Burro de Shrek: cuándo se estrenará, qué historia contará y todos los detalles de la producción

Uno de los personajes más queridos de DreamWorks Animation llegará al cine con una historia propia. Se trata del Burro de Shrek, quien protagonizará su primera película en solitario.

|

time-clock

Burro Shrek

Burro es uno de los personajes más emblemáticos en las películas de Shrek. (Foto Prensa Libre: IGN)

Conocido por ser parlanchín y por frases como «Ya merito», el querido Burro de la franquicia de Shrek tendrá su propia historia, esta vez contada en un spin-off que llegará a los cines de la mano de Universal Pictures y DreamWorks Animation.

El personaje se dio a conocer en la primera película de Shrek, cuando, por azares del destino, encontró un amigo en el ogro más querido del cine. Burro se robó rápidamente la atención del público, principalmente en Latinoamérica, gracias al doblaje de Eugenio Derbez.

Ahora contará con una historia propia derivada del universo de Shrek, pero centrada en los orígenes de este icónico personaje animado. La película tiene previsto estrenarse en cines de todo el mundo el próximo 30 de junio del 2028. La historia llevará al público a un viaje por el pasado de Burro y explorará cómo llegó a hablar y cómo era su vida antes de conocer a Shrek.

Se dio a conocer que Eddie Murphy estará a cargo del doblaje en inglés del personaje, actor que ha participado en las cinco películas de la franquicia de Shrek.

LECTURAS RELACIONADAS

LONDON (United Kingdom), 13/11/2025.- British actor Millie Bobby Brown arrives at Stranger Things season 5 UK special screening in Leicester Square, London, Britain, 13 November 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

¿Eleven murió o sigue viva? Millie Bobby Brown habla sobre el destino de su personaje y revela quiénes conocen su final en Stranger Things

chevron-right
LOS ANGELES (United States), 24/06/2026.- Ian Ousley arrives for the premiere of the Netflix series 'Avatar: The Last Airbender' at the Autry Museum of the American West at Griffith Park in Los Angeles, California, USA, 23 June 2026. The live-action series is based on the Nickelodeon animated show of the same name. EFE/EPA/NINA PROMMER

"Avatar: La leyenda de Aang": cuándo se estrena la segunda temporada, cuántos episodios tendrá y qué nuevos personajes llegarán a Netflix

chevron-right

En cuanto a la voz en español latino, aún no se ha confirmado quién hará el doblaje. Sin embargo, se espera que el actor mexicano Eugenio Derbez retome el personaje, como ocurrió en la quinta película de la franquicia.

Se conoce que, al principio, Derbez expresó dudas sobre volver a interpretar al personaje y puso como condición contar con mayor libertad creativa en el doblaje para regresar, algo que, según se cree, logró al participar en Shrek 5. Medios como Milenio detallan que el mexicano podría formar parte de esta película.

Según medios como Excélsior, esta película no solo traerá de regreso el humor y el carisma de Burro, sino que también dará espacio a su inusual familia: su esposa, Dragona, y sus hijos, mitad burro y mitad dragón.

La película estará dirigida por Charlie Bean, con producción de Rebecca Huntley, mientras que Matt Flynn participará como codirector.

Medios como Infobae destacan que el anuncio del spin-off llegó después de que Eddie Murphy revelara la existencia de una historia en solitario de Burro durante una de las giras promocionales de Beverly Hills Cop: Axel F.

«Burro va a tener su propia película, su pequeña historia con su esposa dragona y sus hijos... Han escrito esta historia divertida», dijo Eddie Murphy.

La historia llegará más de un año después del estreno de la quinta película de Shrek, que llevará al público más allá del reino de Muy Muy Lejano.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Estreno de cine Shrek Tendencias entretenimiento Universal Studios 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM