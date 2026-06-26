Spin-off del Burro de Shrek: cuándo se estrenará, qué historia contará y todos los detalles de la producción

Conocido por ser parlanchín y por frases como «Ya merito», el querido Burro de la franquicia de Shrek tendrá su propia historia, esta vez contada en un spin-off que llegará a los cines de la mano de Universal Pictures y DreamWorks Animation.

El personaje se dio a conocer en la primera película de Shrek, cuando, por azares del destino, encontró un amigo en el ogro más querido del cine. Burro se robó rápidamente la atención del público, principalmente en Latinoamérica, gracias al doblaje de Eugenio Derbez.

Ahora contará con una historia propia derivada del universo de Shrek, pero centrada en los orígenes de este icónico personaje animado. La película tiene previsto estrenarse en cines de todo el mundo el próximo 30 de junio del 2028. La historia llevará al público a un viaje por el pasado de Burro y explorará cómo llegó a hablar y cómo era su vida antes de conocer a Shrek.

Se dio a conocer que Eddie Murphy estará a cargo del doblaje en inglés del personaje, actor que ha participado en las cinco películas de la franquicia de Shrek.

En cuanto a la voz en español latino, aún no se ha confirmado quién hará el doblaje. Sin embargo, se espera que el actor mexicano Eugenio Derbez retome el personaje, como ocurrió en la quinta película de la franquicia.

Se conoce que, al principio, Derbez expresó dudas sobre volver a interpretar al personaje y puso como condición contar con mayor libertad creativa en el doblaje para regresar, algo que, según se cree, logró al participar en Shrek 5. Medios como Milenio detallan que el mexicano podría formar parte de esta película.

Según medios como Excélsior, esta película no solo traerá de regreso el humor y el carisma de Burro, sino que también dará espacio a su inusual familia: su esposa, Dragona, y sus hijos, mitad burro y mitad dragón.

La película estará dirigida por Charlie Bean, con producción de Rebecca Huntley, mientras que Matt Flynn participará como codirector.

Oficialmente Burro tendrá una película en 2028:



Llevará por nombre DONKEY y contará su historia antes de conocer a Shrek. pic.twitter.com/CHwDVOTnxJ — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) June 25, 2026

Medios como Infobae destacan que el anuncio del spin-off llegó después de que Eddie Murphy revelara la existencia de una historia en solitario de Burro durante una de las giras promocionales de Beverly Hills Cop: Axel F.

«Burro va a tener su propia película, su pequeña historia con su esposa dragona y sus hijos... Han escrito esta historia divertida», dijo Eddie Murphy.

La historia llegará más de un año después del estreno de la quinta película de Shrek, que llevará al público más allá del reino de Muy Muy Lejano.