¿Eleven murió o sigue viva? Millie Bobby Brown habla sobre el destino de su personaje y revela quiénes conocen su final en Stranger Things

Vecna se convirtió en uno de los villanos favoritos de los amantes de la ciencia ficción, mientras que la pandilla de Hawkins pasó a ser una de las favoritas del público tras cinco temporadas de Stranger Things. La serie, que se consolidó como una de las producciones más exitosas de Netflix, dejó a sus seguidores con dudas sobre el verdadero destino de Eleven.

Luego de la batalla final entre Vecna y la pandilla de Hawkins en el Mundo al Revés, y tras lograr salvar a los niños que había secuestrado, el episodio final de la quinta temporada mostró cómo Eleven decide regresar al espacio que conecta el Mundo al Revés con Hawkins, el cual está a punto de colapsar.

Ante el cierre de la serie, que dejó a los seguidores con dudas sobre si Eleven está viva, la actriz Millie Bobby Brown se adentró en el misterio del destino de su personaje durante su participación en Happy Sad Confused y destacó que solo tres personas conocen el verdadero final de Eleven.

El medio Variety recuerda que en el cine existe una regla no escrita: «Un personaje nunca está realmente muerto a menos que se vea su cuerpo», lo que ha llevado a algunos fanáticos a pensar que Eleven sigue con vida.

Para unos usuarios, la protagonista sobrevivió y tuvo que abandonar Hawkins para evitar que la siguieran mientras espera el momento de reunirse con Mike Wheeler. Para otros, ella no sobrevivió y compartió el mismo destino que Vecna. Fue durante su entrevista en Happy Sad Confused cuando contó que sí conoce qué pasó con su personaje, pero que no puede revelarlo.

Millie Bobby Brown resaltó que, luego del estreno del episodio final de la serie, el 31 de diciembre del 2025, los hermanos Matt y Ross Duffer le enviaron un mensaje para recordarle que no debía revelar el destino de su personaje.

Como parte de una promesa, Millie Bobby Brown no debe revelar el destino de su personaje a nadie, pues, según contó, los creadores le dijeron: «No se lo digan a nadie, porque hicimos una especie de promesa secreta».

«Nadie más lo sabe. Solo somos nosotros tres. Y lo que hagamos con esa información será decisión nuestra», destacó Millie Bobby Brown durante su participación en el programa, según recoge Variety.

La actriz confesó que, tras el estreno, también siguió de cerca las reacciones de los seguidores de la serie y las teorías de los fanáticos. Además, reveló que ni siquiera sus compañeros de reparto conocen el destino de su personaje.

i'd like to run back to the cave after this as well pic.twitter.com/0UkZKh7YTR — stranger things (@Stranger_Things) December 27, 2025

El final abierto de la serie ha dividido al elenco entre quienes creen que Eleven murió, como David Harbour, y quienes piensan que sigue viva, como Noah Schnapp.

Ante la insistencia, Bobby Brown respondió: «Ahora todo el mundo me pregunta: "¿Crees que sobrevivió?". Y, por supuesto, creo que sí. Tengo que creerlo, sinceramente; de lo contrario, volveremos a pasar por lo mismo en enero».

La actriz comentó que, tras el estreno de la quinta temporada, pasó por una pequeña depresión, pero que con el tiempo recuperó el optimismo, ya que había dejado atrás más de diez años de su vida.