Ángela Aguilar rompe el silencio tras un tiempo de ausencia: el mensaje con el que volvió y los rumores de una boda religiosa

Semanas después de que se iniciara una controversia en redes sociales por el parecido de la actriz del videoclip Un vals, de Christian Nodal, con Cazzu, así como por la supuesta cancelación de la boda religiosa de la pareja, la cantante mexicana Ángela Aguilar reapareció en su canal de difusión para compartir parte de su vida.

La intérprete de Dime cómo quieres compartió un video en el que muestra las actividades que realizó junto con su esposo, Christian Nodal, en medio de rumores de que la pareja ya habría celebrado en secreto su boda religiosa.

“Espero que estén muy bien. Los extrañé mucho”, inició su mensaje Ángela Aguilar, después de compartir un video de 14 segundos en el que muestra parte de las actividades que realizó durante este tiempo alejada de las redes sociales.

“Tayahua y la lluvia me abrazaron ese día. Entre trabajar en la casita, estar con mi señor esposo, montar y visitar a mi Ta”, describió la cantante al referirse a sus actividades.

Esta experiencia, detalló Aguilar, la llevó a volver a sentir esa paz que “solo ciertos lugares y ciertas personas saben dar”, compartió al resaltar parte de lo vivido. Asimismo, añadió que de esa experiencia se fue “con el corazón lleno y muy agradecida”.

El mensaje llegó más de un mes después de su última comunicación con sus seguidores, luego de que se desatara la polémica por el parecido de la actriz del videoclip Un vals, Dagna Mata, con Cazzu; la supuesta pelea de Nodal con su familia por los derechos de su nombre artístico, así como por el cuestionamiento sobre el aplazamiento de su boda religiosa.

La cantante, que estuvo entre su casa de Villanueva, Zacatecas, y la visita a su abuela materna, regresó poco antes de presentarse en Colombia, país al que envió el siguiente mensaje: “Qué ilusión me da ir a Colombia. Ya estoy lista para cantar juntos”.

En medio de diversas polémicas, la pareja ha despertado rumores sobre su vida religiosa, debido a que en redes sociales señalan que ya habrían contraído nupcias. En un video en el que aparecen cantando el tema Modo Frágil, se observan nuevas argollas de matrimonio.

El video rápidamente llamó la atención, pues ambos llevan nuevas argollas en los dedos anulares. Medios como Milenio detallan que estas piezas se suman a las que usaban desde su boda civil, ya que Aguilar luce cuatro anillos.

La supuesta boda religiosa no ha sido confirmada por ninguno de los dos artistas, quienes ahora se concentran en sus carreras musicales.