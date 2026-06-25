Taylor Swift y Travis Kelce preparan su boda: documentos en Nueva York apuntan a una posible fecha para la celebración

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Taylor Swift y Travis Kelce preparan su boda: documentos en Nueva York apuntan a una posible fecha para la celebración

La cantante Taylor Swift estaría a pocos días de llegar al altar para contraer matrimonio con el deportista Travis Kelce. Trámites relacionados con la boda apuntarían a una posible fecha para la celebración de la unión.

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Una de las bodas mediáticas más esperadas del año es la unión entre la cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce, quienes anunciaron su compromiso en agosto del 2025. Luego de meses de espera para que se revelaran detalles de la boda y se confirmara la fecha del matrimonio, trascendieron trámites relacionados con la ceremonia.

A pocos días de que llegue junio, medios como The New York Times revelaron nuevos datos que apuntarían a la fecha de la boda. La solicitud de un permiso municipal para cerrar calles aledañas al Madison Square Garden indicaría que el 3 de julio sería la fecha establecida para la celebración.

La boda se celebraría en el Madison Square Garden y el trámite establecería el cierre de calles aledañas desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio.

El trámite fue realizado por la empresa organizadora de eventos Winick Productions e indicaría que el evento principal se llevaría a cabo el 3 de julio. The New York Times reveló que los permisos contemplan la instalación de una carpa temporal en los alrededores del Madison Square Garden.

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Asimismo, se contemplan permisos para que camiones de carga dispongan de espacios de parqueo destinados a la carga y descarga del material que se utilizará durante el evento.

La documentación revela que para este evento se contempla una asistencia de entre 500 y mil invitados y que, según una fuente de The New York Times, se trataría de la boda de las figuras públicas.

La revista ¡Hola! detalla que la decisión de celebrar la unión de la cantante y el jugador de la NFL en el Madison Square Garden responde a la privacidad que ofrece ese recinto.

Este recinto se caracteriza por ser un espacio hermético. ¡Hola! destaca que no posee ventanas que permitan a los paparazis obtener fotografías de la celebración. Además, cuenta con un parqueo subterráneo que permitiría a los invitados entrar y salir de forma discreta y sin aglomeraciones.

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Medios como The Independent revelan que integrantes de los Kansas City Chiefs han reservado habitaciones en el hotel Marriott Marquis, en Times Square, para esa fecha, lo que sustentaría esta versión.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York reveló que la Policía está preparada para patrullar la ciudad durante los días festivos por la celebración de la Independencia de Estados Unidos. Durante su pronunciamiento también mencionó la boda de Taylor Swift, según destacó Infobae.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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