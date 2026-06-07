Revelan el lugar donde Taylor Swift y Travis Kelce podrían celebrar su boda y los invitados que destacarían en el evento

La cuenta regresiva para que la cantante Taylor Swift camine hacia el altar avanza y, a menos de un mes del supuesto "sí, acepto", medios internacionales revelaron el lugar que habría elegido para celebrar su matrimonio.

Aunque se había hablado de que el Ocean House, ubicado en Rhode Island, sería el escenario de la boda, nuevas revelaciones sugieren que la Ciudad de Nueva York sería el destino elegido por la cantante y el jugador de la NFL.

Medios como Page Six destacaron que la fecha prevista para la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce es el 3 de julio y que esta se celebraría en lo alto del Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York.

Uno de los recintos más destacados del mundo del entretenimiento y del deporte sería el lugar donde la cantante y el jugador de la NFL contraerían matrimonio, debido a la privacidad que ofrece el espacio, según destacó la revista ¡Hola!.

A más de un año de anunciar su compromiso, ambas personalidades generan expectativas en torno a su boda, mientras medios internacionales continúan filtrando información sobre el evento. ¡Hola! destaca que el centro de Manhattan sería el lugar elegido para la ceremonia, en un recinto donde Taylor Swift se habría presentado en al menos ocho ocasiones.

El Madison Square Garden se caracteriza por ser un espacio hermético, ya que, según medios internacionales, no posee ventanas que permitan a los paparazis obtener fotografías de la celebración.

Además, el área de parqueo subterránea permitiría a los invitados de Taylor Swift y Travis Kelce entrar y salir de forma discreta y sin aglomeraciones, según la revista.

Semanas atrás se dio a conocer que las invitaciones ya habían sido enviadas y que personalidades como Benson Boone, Ed Sheeran, Selena Gómez, las hermanas Haim, Karlie Kloss y Gigi Hadid estarían entre los invitados más destacados.

Este recinto, que tiene capacidad para albergar a 19 mil 500 personas, recibiría al menos a mil 100 invitados, según TMZ. ¡Hola! también destaca que la pareja cuenta con el apoyo del Departamento de Policía de Nueva York, que estaría a cargo del despliegue de seguridad.

Para el día de la boda, el plan contemplaría el traslado de los invitados en buses con ventanas polarizadas para facilitar su ingreso al recinto de forma cómoda y segura, según Page Six.

La elección del lugar y de la fecha tendría un significado especial para la cantante, ya que vivió en la Ciudad de Nueva York y la ceremonia se realizaría en vísperas del Día de la Independencia de Estados Unidos, una de las celebraciones más apreciadas por Swift.