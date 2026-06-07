Nacen tres crías de lagarto escorpión en el Zoológico La Aurora y fortalecen la conservación de la especie

Uno de los recintos de conservación de especies más grandes del país, el Parque Zoológico Nacional La Aurora, tiene tres nuevos integrantes. Se trata de tres crías de Heloderma charlesbogerti, también conocidas como lagarto escorpión, que nacieron bajo el cuidado de un programa de conservación.

También llamado Niño Dormido, este nacimiento marca el segundo año consecutivo en que se registra la reproducción de esta especie bajo cuidado profesional, lo que consolida este logro como un avance científico para la conservación de uno de los reptiles más amenazados del mundo.

El Zoológico destacó que: “Cada nacimiento representa esperanza para el futuro del lagarto escorpión”. En el 2025, el Zoológico La Aurora logró el primer nacimiento documentado de esta especie dentro de un programa de conservación ex situ en Guatemala y fuera de Estados Unidos. Ese logro tuvo continuidad en el 2026 con el nacimiento de las tres crías.

Según un comunicado del Zoológico, esta especie está clasificada como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que, según estimaciones, actualmente existen aproximadamente 500 individuos en estado silvestre. La especie se ve amenazada por el tráfico ilegal, la pérdida de hábitat y el cambio climático.

Esta especie, que se encuentra principalmente en áreas como el valle del Motagua y las faldas del volcán de Pacaya, enfrenta diversas amenazas. Por ello, el programa resguarda una población integrada por individuos recuperados del tráfico ilegal y ejemplares nacidos como resultado de los esfuerzos de conservación.

El programa, que inició en el 2019, integra a un grupo selecto de expertos en manejo especializado, herpetología, medicina veterinaria, genética poblacional y reproducción, quienes trabajan en la conservación de Heloderma charlesbogerti.

El programa de Conservación de Heloderma y sus Hábitats fue impulsada por el CONAP, en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala, la Reserva Natural Heloderma y Atlanta Zoo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Zoológico La Aurora)

El nacimiento de estas tres crías representa un avance importante, ya que la reproducción de esta especie “representa un reto técnico considerable debido a su biología altamente especializada y su baja tasa reproductiva natural”, indicó el Zoológico.

Para el doctor Rowland Griffin, jefe de Conservación del Zoológico, el nacimiento de los Heloderma charlesbogerti evidencia la consolidación técnica y científica del programa, ya que estos ejemplares aportan información valiosa para la recuperación de la especie y han generado datos científicos sobre biometría neonatal, crecimiento y manejo reproductivo.

El plan reproductivo desarrollado por el Zoológico La Aurora incluye observación etológica, monitoreo folicular, reintroducciones controladas, manejo de oviposición e incubación artificial. (Foto Prensa Libre: Cortesía Zoológico La Aurora)