Día del Ferrocarrilero: recorridos en tren, conferencias, lotería y otras actividades llegarán al Museo del Ferrocarril

En conmemoración de los 146 años de historia y legado que los trenes dejaron en Guatemala, el museo celebrará una actividad en honor de quienes, con su trabajo, dieron vida a las vías, las locomotoras y las estaciones de tren desde 1880 hasta 1996.

El Museo del Ferrocarril de Guatemala será el centro de la celebración, donde amantes de los trenes, trabajadores ferroviarios y personas que viajaron en sus vagones podrán reunirse para recordar la época de auge de este transporte y el impacto social y cultural que tuvo.

La celebración se llevará a cabo el 20 de junio, fecha principal del Mes del Ferrocarrilero. Según comentó anteriormente David López, del Departamento de Comunicación de Fegua, esta fecha se escogió porque los registros históricos indican que la inauguración de la primera estación del puerto de San José coincidió con el cumpleaños del expresidente Justo Rufino Barrios, el 20 de junio de 1880.

La actividad también busca rendir homenaje a quienes trabajaron en las locomotoras y líneas históricas de este medio de transporte. Además, dará la oportunidad de conocer a maquinistas que trabajaron en el ferrocarril de antaño, quienes compartirán sus anécdotas con los participantes.

Los ferrocarriles, que representaron parte de la historia y el desarrollo de Guatemala, conectaron la ciudad de Guatemala con puertos y pueblos, y crearon una interconexión de puerto a puerto. Para recordar esos viajes de la época de auge de los ferrocarriles, el Museo anunció recorridos de una hora, durante los cuales los guatemaltecos podrán disfrutar esta experiencia.

Según dio a conocer el Museo a Prensa Libre, como parte de la agenda de actividades habrá recorridos en tren de una hora, exposiciones de pinturas en acuarela, conferencias de maquinistas, juegos de lotería del tren, venta de antojitos y otras actividades que revivirán la historia ferroviaria del país.

Asimismo, habrá representaciones de personajes históricos de Guatemala, específicamente de los presidentes Jorge Ubico, José María Orellana y Manuel Estrada Cabrera.

Fecha

Sábado 20 de junio del 2026

Hora

De 15 a 20 horas

Lugar

9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precios

Q100 por persona

Costo por persona a partir de los cuatro años

El boleto incluye ingreso al museo

Venta de entradas

En las instalaciones de Fegua (preventa del 1 al 17 de junio)

Más información por WhatsApp al 3994-1310

Actividades

Presentación artística de “Los presidentes de los vagones”

Marimba en vivo

Exposición de pinturas

Conferencias de maquinistas

Gastronomía

Recorridos en tren

Horarios de los recorridos

Como parte de la actividad, el recorrido saldrá de las instalaciones del Museo del Ferrocarril hacia la estación La Ermita y tendrá una duración aproximada de una hora.

Estos son los horarios: 15.30, 17, 18.30 y 20 horas.

Parqueo

10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul)

Tarifa única: Q25

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