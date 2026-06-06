Museo del Ferrocarril: exposición de carros y motocicletas reunirá música, gastronomía y celebración durante el Mes del Ferrocarrilero

Para vivir un domingo diferente, el Museo del Ferrocarril de Guatemala invita a los guatemaltecos a celebrar 146 años de historia de este medio de transporte que conectó al país durante años, especialmente entre 1880 y 1996.

Para conmemorar el Mes del Ferrocarrilero, el Museo del Ferrocarril de Guatemala (Fegua) presentó una serie de actividades, entre ellas una exposición de carros deportivos, clásicos y exóticos, así como de motocicletas.

Desde el recinto que resguarda la memoria de los trenes que recorrieron vías llenas de historia, Fegua ofrecerá actividades culturales y recreativas para toda la familia durante junio. Comunicación Social del museo destacó que, además de la exposición, habrá música en vivo y venta de alimentos.

La actividad contará con la exhibición de autos y motocicletas clásicas, así como vehículos deportivos, en colaboración con Car Eventos. Además, tendrá como invitado a Peligro Palmera.

Asimismo, dentro de su programación, Fegua celebrará el Día del Padre y el Día del Ferrocarrilero, este último como homenaje a quienes trabajaron en las locomotoras y líneas ferroviarias históricas de este medio de transporte, introducido en el país en 1880.

Esto es lo que debe saber sobre el evento, que ofrecerá una jornada de música, historia, entretenimiento y gastronomía en un recinto histórico:

Fecha

Domingo 14 de junio de 2026

Hora

De 9 a 17 horas

Lugar

9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precios

Q25 por persona

Niños de hasta 4 años entran gratis

Venta de entradas

En las instalaciones de Fegua, el día del evento

Más información por WhatsApp al 3994-1310

Parqueo

10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul)

Tarifa única: Q25

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El Museo del Ferrocarril celebra los 146 aniversarios de este transporte en Guatemala. (Foto: Prensa Libre 7 Museo del Ferrocarril Guatemala)