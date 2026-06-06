Escenario
Museo del Ferrocarril: exposición de carros y motocicletas reunirá música, gastronomía y celebración durante el Mes del Ferrocarrilero
Como parte de la celebración del Mes del Ferrocarrilero, el Museo del Ferrocarril prepara diversas actividades para conmemorar 146 años de historia, entre ellas una exposición de carros y motocicletas.
El Museo del Ferrocarril celebra los 146 aniversarios de este transporte en Guatemala con una exposición de automóviles clásicos y deportivos. (Foto: Prensa Libre 7 Museo del Ferrocarril Guatemala)
Para vivir un domingo diferente, el Museo del Ferrocarril de Guatemala invita a los guatemaltecos a celebrar 146 años de historia de este medio de transporte que conectó al país durante años, especialmente entre 1880 y 1996.
Para conmemorar el Mes del Ferrocarrilero, el Museo del Ferrocarril de Guatemala (Fegua) presentó una serie de actividades, entre ellas una exposición de carros deportivos, clásicos y exóticos, así como de motocicletas.
Desde el recinto que resguarda la memoria de los trenes que recorrieron vías llenas de historia, Fegua ofrecerá actividades culturales y recreativas para toda la familia durante junio. Comunicación Social del museo destacó que, además de la exposición, habrá música en vivo y venta de alimentos.
La actividad contará con la exhibición de autos y motocicletas clásicas, así como vehículos deportivos, en colaboración con Car Eventos. Además, tendrá como invitado a Peligro Palmera.
Asimismo, dentro de su programación, Fegua celebrará el Día del Padre y el Día del Ferrocarrilero, este último como homenaje a quienes trabajaron en las locomotoras y líneas ferroviarias históricas de este medio de transporte, introducido en el país en 1880.
Esto es lo que debe saber sobre el evento, que ofrecerá una jornada de música, historia, entretenimiento y gastronomía en un recinto histórico:
Fecha
Domingo 14 de junio de 2026
Hora
De 9 a 17 horas
Lugar
9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril
Precios
Q25 por persona
Niños de hasta 4 años entran gratis
Venta de entradas
En las instalaciones de Fegua, el día del evento
Más información por WhatsApp al 3994-1310
Parqueo
10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul)
Tarifa única: Q25
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.
El Museo del Ferrocarril celebra los 146 aniversarios de este transporte en Guatemala. (Foto: Prensa Libre 7 Museo del Ferrocarril Guatemala)