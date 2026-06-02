“Noche de campamento en el zoo”: una experiencia de aprendizaje y diversión al aire libre en el Zoológico La Aurora

Acampar es uno de los planes más divertidos para disfrutar en familia, especialmente para los más pequeños del hogar. Ahora imagine hacerlo en las instalaciones que albergan especies como leones, elefantes y jirafas.

El Zoológico La Aurora anunció su “Noche de campamento en el zoo”, una experiencia que combina diversión, aprendizaje y convivencia familiar, y que permitirá a los visitantes disfrutar de una noche única rodeados de naturaleza.

“Vive una experiencia diferente y aprende sobre los animales, sus sonidos y comportamientos, mientras compartes una noche al aire libre dentro del zoo”, indica parte de la invitación al evento.

La Noche de campamento en el zoo ofrece la oportunidad de pasar una velada rodeados de vida silvestre. Los participantes podrán instalar su tienda de campaña y realizar avistamientos de aves por la mañana, según las actividades efectuadas en ediciones anteriores.

La actividad incluirá cena, desayuno, parqueo y el ingreso al recinto. Como parte esencial del evento, el Zoológico destacó que los asistentes deberán llevar su propia tienda de campaña.

Fecha

4 de julio del 2026

Hora

Ingreso: 15 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala.

Precios

Jóvenes y adultos: Q175

Niños de 2 a 12 años: Q150

Reservaciones

Las reservaciones deben efectuarse al número 2463-0463, extensión 3, o por medio del correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt.

Datos importantes

Cupo limitado

Cada familia debe llevar su propia tienda de campaña

Incluye

Ingreso al parque y actividades familiares

Cena

Desayuno

Parqueo

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