Festival de Marimba Paiz 2026: fecha, entradas, marimbas participantes e invitados de la celebración que llega a su 46 edición

Desde uno de los espacios que promueven el reconocimiento, la promoción y la difusión de la marimba como legado musical y cultural de Guatemala regresa el Festival de Marimba Paiz.

Este espacio celebra su edición 46 y ha promovido el acercamiento de esta tradición a nuevas generaciones mediante un homenaje vibrante que reúne a maestros marimbistas, compositores, cantantes y artistas de diversas disciplinas artísticas en un espectáculo integral que exalta al instrumento declarado símbolo patrio.

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el escenario que reunirá a los artistas con los amantes de la marimba.

Lucrecia Barrientos, coordinadora de Producción de Fundación Paiz, destacó a Prensa Libre que el Festival de Marimba Paiz regresa con más fuerza. Añadió que, para la Fundación, alcanzar la edición 46 es fundamental para fortalecer la identidad cultural y garantizar la preservación de este valioso instrumento.

“Este espacio abre puertas para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer, apreciar y acercarse a la marimba, y fomenta en la ciudadanía el interés y el amor por la tradición musical”, destacó Barrientos.

La Fundación Paiz dio a conocer que habrá cinco agrupaciones de marimba que participarán en cada espectáculo. Además, contará con invitados especiales nacionales como Yahaira Tubac y Fabiola Roudha.

Barrientos comentó que esta edición es un homenaje al Legado Artístico y, aunque se conoce que se entregará un galardón a la música, el jurado continúa evaluando quién será honrado con este reconocimiento.

Previo al lanzamiento oficial de la edición 46 del Festival de Marimba Paiz, se habilitó la compra de boletos para los conciertos anunciados. Estos son los invitados y la forma de obtener entradas para el evento.

Marimbas participantes

Marimba Chapinlandia

Marimba Ideal

Marimba Kinich Ajaú

Marimba Estrella de Guatemala

Marimba Suspiros Chapines

Invitados especiales

Fundación Paiz dio a conocer a Prensa Libre algunos de los artistas confirmados hasta ahora para el espectáculo de la edición 46 del festival:

William Orbaough

Malin Villagrán

Yahaira Tubac

Fabiola Roudha

César Gálvez Jr.

“Fundación Paiz invita a todos a unirse a este festival y a disfrutar de un espectáculo que une historia, didáctica, música, baile y homenaje, para vibrar junto a las notas de nuestro instrumento y amar más lo nuestro”, agregó Barrientos.

Fecha

Domingo 30 de agosto del 2026.

Hora

El festival contará con dos espectáculos:

Primer espectáculo: 11 horas

Segundo espectáculo: 16 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

Platea: Q450

Balcón I: Q350

Balcón II: Q250

Palcos: Q450

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse en el sitio oficial de eticket.gt.

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