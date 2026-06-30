Shakira revela detalles de su vida sentimental y reflexiona sobre ser madre soltera en medio de rumores con Manuel García-Rulfo

Shakira habló sobre su vida sentimental, sus sueños y el papel de la madre soltera durante su participación en Suite 305, el pódcast de su amiga Lele Pons, donde también aclaró los rumores sobre un supuesto romance con el actor mexicano Manuel García-Rulfo.

Luego de su presentación en el acto de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante fue vista en Miami junto al actor, lo que rápidamente desató rumores sobre una posible relación, principalmente después de que se difundieran videos en los que ambos aparecen bailando en un restaurante cubano de Los Ángeles.

Fue durante su participación en Suite 305 donde compartió detalles de su vida sentimental. Después de hablar de sus sueños y revelar que le gustaría estudiar Medicina, profundizó en el papel de la mujer como madre, profesional y persona.

Al ser consultada sobre cómo logra dar el 100% como profesional y como madre, Shakira destacó que ese es parte del poder de las madres, quienes, en muchos casos, asumen la mayor responsabilidad de sacar adelante a la familia y a sus hijos, mientras intentan equilibrar también su vida amorosa.

La cantante reflexionó sobre el papel de las madres solteras y habló de las muchas mujeres que, en todo el mundo, deben sacar adelante a sus familias, velar por el bienestar de sus hijos y, al mismo tiempo, no dejar de ser mujeres.

Confesó que, como madre, siempre tiene presentes a Milan y Sasha, aunque reconoció que el proceso también implica pensar constantemente en el tiempo que no puede compartir con ellos. Explicó que procura concentrar su trabajo cuando está sola para dedicarles toda su atención cuando están con ella.

También contó que, en ese momento, Milan y Sasha estaban con su padre, lo que le brinda pequeñas oportunidades para ponerse al día con sus compromisos laborales. Añadió que el esfuerzo por equilibrar su vida no le deja tiempo para tener novio, afirmación que contradice las especulaciones surgidas en redes sociales.

«No tengo novio, no tengo nada... No hay tiempo de nada, no hay manera», confesó en el pódcast. Agregó que, en esta etapa de su vida, su prioridad son sus hijos.

En sus palabras, cuando ellos no están con ella casi no duerme, pues aprovecha ese tiempo para adelantar trabajo y así poder dedicarse por completo a ellos cuando regresan. Asimismo, resaltó: «La gente debe pensar: "Se la pasa rico estando soltera". Pero es trabajar, trabajar y trabajar», al destacar que, por ahora, solo tiene tiempo para su música, su gira y sus hijos.