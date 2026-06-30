Estrenos de Prime Video en julio del 2026: “Elle”, “El Dentista” y “Batman: El Enmascarado” llegan a la plataforma

La plataforma de streaming Prime Video incorporará diversas producciones para toda la familia. El catálogo incluirá drama, acción y terror, con propuestas dirigidas tanto a adultos como a niños.

Para julio, la plataforma estrenará la precuela de Legalmente rubia, que llevará al público a conocer la juventud de Elle Woods antes de convertirse en una destacada abogada graduada de Harvard.

La serie animada Batman: El Enmascarado llegará con nuevos episodios que seguirán las aventuras del héroe nocturno, mientras que producciones como El Dentista se adentrarán en el misterio al intentar resolver una serie de asesinatos.

La boca del diablo también llegará a la plataforma para mantener al público en suspenso, luego de que una excursión guiada se convierta en una lucha por sobrevivir. Estos son algunos de los estrenos previstos para julio.

Elle (1 de julio)

La precuela de Legalmente rubia llegará a Prime Video y mostrará la vida de Elle Woods antes de su ingreso a Harvard. La historia se desarrolla durante su etapa en la preparatoria, donde enfrenta romances, amistades complicadas y descubre su pasión por la moda.

Según la sinopsis de la plataforma, esta nueva producción profundiza en la historia que convirtió a Elle Woods en la joven decidida e ingeniosa que conquistó al público.

The Ghost in the Shell (7 de julio)

The Ghost in the Shell llegará a la plataforma con una historia ambientada en el 2029, cuando los implantes cerebrales convierten a los seres humanos en computadoras andantes.

Según la sinopsis de Prime Video, estos implantes permiten la fusión entre la conciencia y programas informáticos, lo que da origen al denominado "espíritu". La historia seguirá a la mayor Motoko y a un escuadrón que intenta identificar al hacker capaz de borrar la memoria de sus víctimas y poner en riesgo el sistema.

De Viejo Pueblerino a Gran Maestro Espadachín (8 de julio)

La serie presenta a Beryl Gardenant, un reconocido espadachín que, pese a su avanzada edad, dirige un dojo de esgrima. Su vida tranquila cambia cuando su exalumna Allucia reaparece junto con nuevos aliados y conflictos que marcarán la nueva temporada.

Boulevard (10 de julio)

Una de las adaptaciones más esperadas por los usuarios de la plataforma es este romance juvenil escrito por Flor M. Salvador, quien alcanzó notoriedad gracias a Wattpad. La historia aborda temas como la salud mental, los traumas familiares y las adicciones.

La película, protagonizada por Eve Ryan como Hasley Weigel y Mikel Niso como Luke Howland, presenta una historia de amor que enfrenta diversos desafíos.

El Drama (10 de julio)

Una crisis amenaza a una pareja que, poco antes de su matrimonio, enfrenta una revelación que pone en duda todo lo que cree conocer del otro y los obliga a replantearse si continuarán con sus planes de boda.

El Dentista (15 de julio)

Una de las series más llamativas de la plataforma regresará con nuevos episodios que seguirán el trabajo de Eduardo Nolasco Black, dentista y pionero de la investigación forense, quien colaborará con la Policía para resolver diversos crímenes.

El Guardián: Último Refugio (17 de julio)

La historia se desarrolla en una remota isla costera, donde uno de los agentes especiales más peligrosos del mundo lleva una vida tranquila hasta que rescata a una niña. Ese hecho lo obliga a enfrentarse a nuevos peligros cuando viejos enemigos reaparecen.

"Ahora deberá protegerla y enfrentar las sombras de su pasado en una carrera desesperada por sobrevivir y encontrar redención", destaca la sinopsis.

Batman: El Enmascarado (31 de julio)

La serie animada, que sigue los primeros años del héroe nocturno, estrenará su segunda temporada, en la que Batman continuará buscando su destino mientras enfrenta nuevos crímenes y villanos.