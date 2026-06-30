Estrenos de Netflix en julio 2026: las series y películas que llegan este mes

A las puertas del mes de julio, Netflix anunció el estreno de varias series y películas que llegarán a la plataforma a lo largo de sus 31 días.

Una amplia variedad de producciones pasará a formar parte del catálogo de esta plataforma de streaming, con contenido dirigido a diferentes públicos, especialmente jóvenes y adultos.

Comedia, suspenso, acción e intriga son algunos de los géneros que destacan entre los estrenos de este mes, en los que Netflix contará diversas historias, incluso algunas basadas en hechos reales.

A continuación, los principales estrenos que Netflix tiene preparados para julio del 2026:

Los peores vecinos del mundo (1 de julio) - Serie

Desde infames intrigas de fraude hasta represalias violentas sin sentido, esta serie documental detalla historias reales de vecinos cuya convivencia terminó mal.

Verano del 36 (1 de julio) - Serie

Niza, 1936. Los trabajadores disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas y cuatro mujeres muy distintas se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en el hotel Riviera.

Enola Holmes 3 (1 de julio) - Película

La aventura sigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio se desmoronan cuando la desaparición de Sherlock la sumerge en un peligroso caso.

El hombre vapor (1 de julio) - Serie

Una muerte durante una transmisión de televisión en vivo. Un culpable que se transforma en gas. Un proyecto secreto que explotaba a personas vulnerables. Y un detective que busca desvelar la verdad.

Más vale tarde que solteros (7 de julio) - Serie

Unos jóvenes que nunca han tenido pareja se lanzan al mundo de las citas y piden consejo a expertos sobre estilo, salud y confianza.

No tengo miedo (8 de julio) - Serie

Durante el verano de 1986, Miguel, de 10 años, descubre un aterrador secreto que le muestra el lado más cruel y oscuro de los adultos, empezando por quienes creía conocer mejor.

La casa de la pradera (9 de julio) - Serie

La serie sigue las aventuras y desventuras que la familia Ingalls vivió al establecerse en un pueblo fronterizo del oeste de Estados Unidos, alrededor de 1870.

El complejo de apartamentos (11 de julio) - Serie

Un exjefe criminal desesperado por conseguir dinero y una aspirante a abogada buscan robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos y descubren una profunda corrupción.

Susana y Elvira: Sin plan B (12 de julio) - Película

Dos mujeres afrontan un giro inesperado en sus vidas cuando un plan cuidadosamente diseñado comienza a desmoronarse. (La sinopsis original corresponde a otra producción; conviene verificarla con Netflix antes de publicar).

El mariscal (14 de julio) - Serie

La exitosa serie regresa y brinda acceso exclusivo, tanto dentro como fuera de la cancha, a Jayden Daniels, Joe Flacco, Baker Mayfield y Cam Ward, al mostrar el esfuerzo, la determinación y la gloria necesarios para desempeñarse en una de las posiciones más exigentes del deporte.

El mapa de los anhelos (17 de julio) - Serie

Una joven recibe un misterioso juego que su hermana ideó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo sentido a su vida y conocer a alguien muy especial.

23 mil vidas (17 de julio) - Película

Un grupo de jóvenes se embarca en el Mediterráneo para salvar la vida de refugiados, una misión que pone en duda sus ideales sobre la ley y la justicia.

El palacio del este (17 de julio) - Serie

Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos llegan al Palacio del Este por orden del rey.

Los creyentes (24 de julio) - Película

Ruth regresa a su pueblo tras la repentina muerte de su madre y se reencuentra con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a cuestionar lo ocurrido.

Bomba en el Pan Am 103 (30 de julio) - Serie

En 1988, un atentado durante un vuelo transatlántico sobre el cielo de Escocia une a la Policía local y al FBI en la búsqueda de los responsables.