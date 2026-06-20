Netflix cancela The Boroughs tras una temporada pese a estar entre las más vistas

Netflix canceló tras la primera temporada y sin dar razones, la serie The Boroughs: jubilación rebelde, que se estrenó en mayo y estuvo entre las diez más vistas.

A menos de un mes de haberse estrenado The Boroughs: jubilación rebelde, Netflix canceló la serie, a pesar que logró colocarse entre las diez más vistas de la plataforma.

La serie muestra a una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales que deben evitar que una amenaza de otro mundo (extraterrestre) les robe lo único que no tienen: tiempo, anota Netflix.

A Sam Cooper, recién llegado a la comunidad en desierto de Nuevo México, algo le resulta asfixiante. Todo cambia cuando ve un suceso nocturno, que muestra la presencia de algo monstruoso entre sus habitantes, describe Sensacine.

Cuando va a contarlo a las autoridades, no le creen, y decide unirse a un grupo de vecinos marginados. Juntos, deberán descubrir el oscuro secreto que se esconde en la comunidad antes de que sea demasiado tarde.

La serie es protagonizada por Alfred Molina, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters, Denis O’hare y Geena Davis. Y los creadores son Jeffrey Addiss y Will Matthews.

Geena Davis, protagonista de la serie y conocida también por Beetlejuice, dijo al diario The Hollywood Reporter, que se sentía muy “decepcionada” y que se había enterado por los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer. “La verdad no sé qué pasó”.

“Por suerte, los productores, que con el tiempo se convirtieron en grandes amigos, nos avisaron antes de que la noticia se hiciera pública”, dijo y comentó que no recibieron ninguna explicación.

La actriz comentó que su papel de Renee, una exgerente musical que vive en una residencia de ancianos, lo había encontrado perfecto para ella, pero la serie fue cancelada.