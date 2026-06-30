Ángela Aguilar cambia de look y estilista revela los detalles de su nueva imagen

La cantante de regional mexicano Ángela Aguilar volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero no por las tradicionales polémicas que rodean su matrimonio con Cristian Nodal, sino por su reciente cambio de look.

Aunque en varias ocasiones ha optado por modificar el clásico corte bob que la caracteriza, sus cambios de imagen no siempre han recibido comentarios positivos de sus seguidores. Sin embargo, esta vez podría ser diferente.

La artista acudió al estilista Jonathan Alexis, quien compartió en sus redes sociales el resultado de su trabajo con Aguilar.

“Diseño de color para mi querida amiga Ángela Aguilar. En este lindo diseño resaltamos la elegancia con un corte lindo y fino que hace armonía con su rostro, un color delicado que hace match con su colorimetría y, por supuesto, quedó encantada”, dice la publicación realizada en su cuenta de Instagram.

En la fotografía aparece Aguilar con el cabello voluminoso y peinado con ondas suaves. Junto a ella, el estilista sostiene varios mechones para mostrar el resultado.

El experto refiere en el texto que el cambio de look incluyó diseño de color, extensiones y corte de cabello. Además, agradeció a la cantante por confiar en sus servicios.

“Muchas gracias por confiar tu cabellito conmigo, gracias, gracias, gracias”, dice la publicación.

Seguidores de Jonathan Alexis reaccionaron a la publicación y comentaron su opinión acerca de la nueva imagen de la artista.

“Preciosa, hermosísimo trabajo”, “Bella”, “Amé el resultado”, “Hermosa” y “Qué belleza de mujer” son algunas de las expresiones que se leen en los comentarios de la publicación.

Sin embargo, también surgieron comentarios negativos sobre su aspecto, como: “¡Volvió la peluca!”, “Trae el pelo como Belinda”, “Aunque se vista de seda”, “A ver si estas extensiones sí las cuida y se sabe peinar” y “Fan de sus pelucas”.

Ángela Aguilar había optado por dejar atrás el cabello corto desde inicios del 2026, cuando apareció con una melena larga y oscura mediante el uso de extensiones naturales. Desde entonces, la artista ha alternado su imagen entre el cabello corto y el largo en distintas etapas.