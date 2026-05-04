Christian Nodal reaparece con Ángela Aguilar y habla de grabar un álbum juntos

Luego de los rumores sobre la supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, la pareja volvió a aparecer en público durante un evento en el que el cantante mexicano le dedicó unas palabras a su esposa y manifestó su interés por grabar un disco con ella.

El artista se presentó en el Movistar Arena de Chile el sábado 2 de mayo del 2026, donde destacó la convivencia que tuvo con un grupo de admiradores durante la prueba de sonido de su espectáculo.

Videos compartidos en redes sociales muestran conversaciones entre Nodal y sus seguidores, en las que habría comentado sus intenciones de volver a colaborar con Ángela Aguilar, pero no en una canción, sino en un álbum completo.

"Tenemos que sacar un buen álbum juntos, tenemos que preparar muchas cosas para cuando eso pase", dijo el artista cuando uno de los fanáticos le pidió que cantara Dime cómo quieres, que interpreta originalmente con su esposa.

Mientras tanto, Aguilar se mantuvo al margen y esperó a su esposo a un costado del escenario. Sin embargo, durante el concierto, el público pidió que la cantante lo acompañara en el escenario para interpretar el tema.

Al escuchar las peticiones, Nodal agradeció a sus admiradores el cariño hacia su esposa: “Gracias por amar tanto a mi reina”, dijo. Luego, llamó al escenario a una niña que estaba en las primeras filas para que interpretara el tema con él.

La pequeña fan había expresado su deseo de conocer a Ángela Aguilar, por lo que, al terminar de cantar, caminaron de la mano hasta la orilla del escenario, donde se encontraba la cantante. La menor le dio un beso en la mejilla y regresó con sus padres.

Ver a Nodal y a Aguilar juntos, después de varias semanas de polémica, alivió los rumores de separación entre los artistas, los cuales se habrían desencadenado con el lanzamiento del video "Un vals" del cantante, donde los seguidores señalaron que la protagonista tenía parecido tanto con Ángela como con Cazzu.

Ángela se habría sentido tan humillada que habría optado por abandonar su residencia matrimonial para refugiarse en la casa de su madre.