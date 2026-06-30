El emotivo encuentro de Rosalía y Karol G en California que terminó con una inesperada confesión de la Bichota

Durante su reciente concierto en California, Estados Unidos, la cantante española Rosalía invitó al escenario a la colombiana Karol G, a quien presentó como "la única e inigualable".

La intérprete de Despechá se presentó el lunes 29 de junio en el Kia Forum, en la ciudad de Inglewood, como parte de su Lux Tour 2026, que recorre Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

"Ella ha demostrado que, con trabajo, con disciplina y mucho, mucho corazón, uno puede romper fronteras y llevar su música por el mundo entero", dijo Rosalía, mientras esperaba que el público adivinara quién era su invitada especial.

Y agregó: "Ella es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. ¡Recibamos con amor y con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la Bichota!", exclamó Rosalía, lo que desató la emoción de los fanáticos.

En medio de la ovación del público apareció Karol G, sonriente, caminando al encuentro de la española, con quien se fundió en un cariñoso abrazo.

Posteriormente, Rosalía la llevó de la mano al confesionario, un espacio de charla que ha caracterizado sus conciertos del Lux Tour, donde ha invitado a cantantes como Aitana, Lola Young, Bad Gyal y Guitarricadelafuente, así como a actrices como Rossy de Palma y Cara Delevingne, y a la futbolista Kika Nazareth.

Rosalía recordó que solo había coincidido una vez con la Bichota, hace años: "Un hola y adiós, rapidísimo". Pero que ahora que la colombiana participaba en su confesionario, su amistad pasaba a "otro nivel".

Entonces Karol G comenzó con su confesión: una anécdota acerca de una antigua relación en la que a su expareja no le gustaba celebrar el cumpleaños con ella.

"Lo más curioso era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en mi cumpleaños, y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños", señaló la colombiana, ante el asombro de Rosalía, quien decía no entenderlo.

Así ocurrió durante el primer y el segundo año de la relación, mientras que el tercero lo celebraron por todo lo alto. Sin embargo, al cuarto año, que habían planeado celebrar con un viaje, cuando ya estaban en el aeropuerto, en la sala de espera, él se fue.

"¿Te han dejado en la sala de espera del aeropuerto?", preguntó Rosalía, antes de añadir que, para ella, "eso sería imperdonable".

"Bajé las maletas. Me quedé. Pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", agregó Karol G, dejando a la imaginación del público el nombre del protagonista de la historia, pues la colombiana terminó recientemente una relación de más de tres años con su compatriota Feid y, antes de eso, mantuvo una relación con el puertorriqueño Anuel AA.

Rosalía, por su parte, respondió de manera rotunda: "Yo tengo que decir que, en mi país, cuando alguien es así, un cabrón, le decimos, ufff, vaya perla. Así que hoy vamos a celebrar más y mejor que ningún cumpleaños porque te deshiciste de ese perla", dijo antes de empezar a cantar su tema La perla, incluido en su último álbum, Lux.