¿De qué murió Daveigh Chase? Forenses revelan la causa de muerte de la actriz de “El Aro”

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¿De qué murió Daveigh Chase? Forenses revelan la causa de muerte de la actriz de “El Aro”

Forenses determinan la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, famosa por su participación en “El Aro” y “Lilo & Stitch”.

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¿De qué murió Daveigh Chase? Forenses revelan la causa de muerte de la actriz de “El Aro”

La actriz estadounidense Daveigh Chase murió por complicaciones a causa de SIDA. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Tras la muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, famosa por su actuación en la película El Aro (The Ring) y por prestar su voz al personaje de Lilo, en Lilo & Stitch, forenses determinaron la causa de su muerte.

Según el forense de Los Ángeles, la actriz, de 35 años, murió a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), según reportó EFE.

De acuerdo con el informe, el consumo crónico de múltiples sustancias fue identificado como un factor contribuyente significativo.

Su novio, Roy Hernández, declaró al portal TMZ que la artista había sido internada en los primeros días de junio en un hospital de Los Ángeles por un cuadro de desnutrición y que, finalmente, falleció a causa de una meningitis y una infección en la sangre.

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El padre de Chase también brindó declaraciones a The New York Times, donde explicó que la intérprete había tenido problemas de abuso de sustancias desde muy temprana edad.

“Intenté desesperadamente conseguir ayuda para ella, pero legalmente no se puede obligar a alguien que no la quiere. (…) Estaba totalmente ida, fuera de sí. Las drogas se apoderaron de ella”, dijo la madre, Cathy Chase, al Daily Mail.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y, un año más tarde, debutó en televisión con participaciones en series como Sabrina the Teenage Witch (Sabrina, la bruja adolescente) y Charmed (Hechiceras).

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Saltó a la fama en el 2002, cuando fue elegida para dar voz a Lilo en la película de Disney Lilo & Stitch y, posteriormente, en la serie de televisión del personaje. También prestó su voz a Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, la película de animación japonesa de Hayao Miyazaki.

Entre sus trabajos más recordados figura la interpretación de la tétrica niña de cabello lacio y mojado, Samara Morgan, en El Aro (The Ring), junto a Naomi Watts, papel por el que recibió el premio MTV Movie Award a la Mejor Villana, en el 2003.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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