Muere Daveigh Chase, actriz de “El aro” y voz de Lilo en “Lilo & Stitch”

La protagonista de la película de terror El aro, Daveigh Chase, murió el martes 16 de junio del 2026, a los 35 años, a causa de meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso progresivo de sus órganos.

Según declaraciones de su novio, Roy Hernández, al portal TMZ, la artista había sido internada en los primeros días de junio en un hospital de Los Ángeles por un cuadro de desnutrición. Sin embargo, durante su estadía en el centro asistencial desarrolló la infección que le provocó la muerte.

“Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, había publicado su pareja unos días antes, al convocar a una colecta bajo la consigna “Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz”.

Chase comenzó su carrera artística muy joven, a comienzos de los años 2000, pero saltó a la fama cuando fue elegida para dar voz a Lilo en la película de Disney Lilo & Stitch, en el 2002, y posteriormente en la serie de televisión del personaje. También prestó su voz para interpretar a Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, la película de animación japonesa de Hayao Miyazaki.

Ese mismo año interpretó a Samara Morgan en El aro, papel por el que fue reconocida con el premio MTV Movie Award a la Mejor Villana, en el 2003.

La actriz también es recordada por interpretar a Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, durante cinco temporadas. Asimismo, participó en Sabrina, la bruja adolescente, ER y en filmes como Donnie Darko y El quinto de Beethoven.

Según el medio La Nación, su carrera como actriz comenzó a nublarse por problemas con el consumo de estupefacientes. Incluso, en febrero del 2017 fue detenida por la Policía por conducir un vehículo con reporte de robo. En esa ocasión, Chase habría trasladado a un hombre a un hospital de Los Ángeles, donde murió debido a una sobredosis.

En el 2018 fue detenida nuevamente por posesión de una sustancia controlada, por lo que tuvo que pagar una fianza de mil dólares para recuperar su libertad. Meses después enfrentó otros cargos menores por posesión de medicamentos sin receta válida.