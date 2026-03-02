Pinocho sin cuerdas: así es la versión de terror donde el muñeco es un asesino serial

La nueva película de terror Pinocho Unstrung, o Pinocho sin cuerdas, traducido al español, convierte al muñeco de madera en un asesino serial.

El lunes 2 de marzo, Jagged Edge Productions lanzó el primer tráiler de su nueva producción, en el que se muestra a Pinocho obsesionado con ser un humano de verdad.

La historia comienza con James, quien desea un amigo. Para materializar su deseo, Gepetto crea a Pinocho, pero con un corazón distinto al del cuento clásico.

En esta versión, el muñeco de madera descubre que la diferencia entre él y un humano son los órganos, por lo que decide recolectarlos y extraerlos de distintas víctimas, a quienes ataca con su afilada nariz de madera.

“Construimos a Pinocho como un animatrónico completamente práctico porque quería que se sintiera real”, explicó el director de la cinta, Rhys Frake-Waterfield, a la revista Variety.

El protagonista es manipulado por el equipo de Todd Masters, reconocido artista de efectos especiales y ganador de premios Emmy.

Gepetto es interpretado por Richard Brake, mientras que Cameron Bell da vida a James. La voz de Pinocho corresponde a Jude Evan Lloyd y la de Pepe Grillo pertenece a Robert Englund, el actor que protagoniza a Freddy Krueger, otro personaje emblemático de las películas de terror.

El estreno mundial de esta película está previsto para el 2026; sin embargo, aún no se ha anunciado la fecha concreta.

La productora confirmó a medios internacionales que Pinocho sin cuerdas se unirá al Twisted Childhood Universe, una línea de películas que convierte cuentos infantiles en relatos de terror.

Otros filmes que figuran en esta serie son: Winnie the Pooh: Sangre y miel; Bambi: El ajuste de cuentas; y La pesadilla del País de Nunca Jamás de Peter Pan.