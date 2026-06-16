Muere Margaret Kerry, actriz que inspiró a Campanita en Peter Pan de Disney

Quien habría sido Campanita en la vida real falleció. La actriz y modelo estadounidense Margaret Kerry, quien inspiró a la famosa hada de Disney, murió a los 97 años tras luchar contra el cáncer de pulmón.

Su imagen sirvió de inspiración para la creación del personaje de Campanita, que tuvo un papel protagónico en la producción original de Peter Pan, de 1953. Incluso, en producciones posteriores se profundizó en su propia historia.

La actriz falleció el 11 de junio del 2026, aunque la noticia se conoció este lunes 16 de junio. El aviso fue publicado en su página oficial, donde se informa que murió mientras luchaba contra el cáncer de pulmón y tras la pérdida de su esposo, Robert Boeke, quien también falleció apenas tres semanas antes.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra querida Campanilla. Margaret falleció en paz en los brazos de Jesús el 11 de junio de 2026. Sus tres amados hijos, Ellen, Christina y Eric, la acompañaron en su valiente lucha contra el cáncer de pulmón a la edad de noventa y siete años”, se lee en el sitio.

Asimismo, el sitio de los Archivos de Walt Disney lamentó su deceso y recordó el valioso aporte de la artista a sus famosas producciones.

“A través de sus memorables interpretaciones, y su conexión y dedicación perdurables con los fans de Disney a lo largo de los años, Margaret ayudó a iluminar la magia de estos personajes atemporales, inspirando a generaciones que creen en el poder de la fe, la confianza y ‘un poquito de polvo de hadas’”, publicó la página.

La artista nació en 1929 con el nombre de Peggy Lynch y fue adoptada a los tres años. Durante una entrevista en el 2025 compartió que comenzó su carrera artística a los 6 años, motivada por necesidades económicas, con participaciones en Sueño de una noche de verano y Los pequeños traviesos.

Durante su adolescencia trabajó en If You Knew Susie junto a Eddie Cantor, quien la rebautizó como Margaret Kerry por considerar que su nombre original carecía de impacto.

Aunque la actriz es recordada principalmente por inspirar la creación de Campanita en Disney, también participó en otros proyectos como The Andy Griffith Show e incluso trabajó como locutora de radio y en doblaje de producciones como Los tres chiflados.

“Margaret estaba profundamente agradecida por la extraordinaria vida que había disfrutado y se sentía inmensamente bendecida por sus seres queridos y los innumerables amigos y admiradores que conoció a lo largo de su vida. Margaret quería que todos supieran que estaba en paz y lista para esta nueva etapa de su vida, con la certeza de que Dios anhelaba llevarla a casa, con Él, al cielo”, escribieron en su sitio web para despedirla.